Per Wiko è tempo di saldi di metà stagione | View3 Pro in offerta sullo store ufficiale

Wiko View 3 Pro - 5 motivi Per comprarlo (o no) : Wiko è cambiata molto nel corso dell'ultimo anno per ribattere, colpo su colpo, la rincorsa della concorrenza. È arrivato un nuovo logo, così come sono arrivati nuovi smartphone nell'ottica di rafforzare la posizione di leader nella fascia entry-level: l'arrivo di Xiaomi in Italia ha dato filo da torcere a Wiko che ha dovuto rimboccarsi le maniche per trovare nuovi spunti e conservare il proprio punto. ...

Wiko lancia WiShake True Wireless 2 - disponibili a un prezzo promozionale di lancio solo Per poche ore : Wiko lancia i nuovi auricolari senza fili WiShake True Wireless 2 e li propone sul sito ufficiale a un prezzo promozionale di lancio solo fino a domenica 22: scopriamo caratteristiche, immagini, funzionalità e prezzi per l'Italia. L'articolo Wiko lancia WiShake True Wireless 2, disponibili a un prezzo promozionale di lancio solo per poche ore proviene da TuttoAndroid.