OnePlus Launcher si aggiorna alla versione 4 1 con delle piacevoli novità

Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando un'interessante novità : HydrogenOS Beta per OnePlus 6T si aggiorna portando Android 10 agli utenti cinesi. Per noi intanto arrivano su OnePlus Launcher le possibilità di rimuovere il drawer delle applicazioni e di aggiungere la scheda Step Counter nella Shelf.