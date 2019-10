Morto Luca Sacchi | 24enne colpito alla testa da uno sparo a Roma | voleva difendere la

Fermo : schiacciato dal trattore - Morto a 37 anni Luca Fazi : Luca Fazi, un agricoltore di 37 anni, è l'ennesima vittima di un incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, mentre era alla guida del suo trattore. Il 37enne è stato trovato senza vita in un terreno agricolo di sua proprietà a Montelparo, in provincia di Fermo, a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con la famiglia.Continua a leggere

Roma - Morto Luca Sacchi. Il ragazzo ha reagito a una rapina per difendere la fidanzata - gli hanno sparato alla testa : È morto Luca Sacchi il ragazzo di 25 anni, un personal trainer Romano, ferito alla testa dopo aver provato a sventare una rapina avvenuta ieri sera a Roma e finita con un colpo di pistola...

Neonato trovato Morto in valigia - il dramma a Vallo della Lucania : Va in ospedale San Luca di Vallo della Lucania con una forte emorragia. I sanitari capiscono che aveva appena partorito. La triste scoperta quando i carabinieri raggiungono l?abitazione dove...

Barilla : è Morto Luca Virginio - il direttore della Comunicazione : Roma, 17 set. (AdnKronos) – E’ venuto a mancare Luca Virginio, il direttore della Comunicazione e delle Relazioni Esterne del gruppo Barilla. Lo rende noto lo stesso gruppo. “Luca Virginio è stato un uomo Barilla vero e profondo. Lavoratore instancabile, appassionato e determinato nell’aiutare tutti noi a seguire una strada di valori, trasparenza, qualità. Barilla con il suo contributo è diventata un’azienda ...

Morto in un incidente Gianluca Del Monte - ex stella del basket a Pesaro : Gianluca Del Monte, 61 anni, ex giocatore di basket degli anni '80, è Morto ieri pomeriggio a causa di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada Fogliense, poco prima di Sassocorvaro, in provincia di Pesaro e Urbino.\\Gianluca Del Monte, 61 anni, ex giocatore di basket degli anni '80, è Morto ieri pomeriggio a causa di un grave incidente stradale avvenuto sulla strada Fogliense, poco prima di Sassocorvaro, in ...

Lutto nella MotoGp : Luca Semprini è Morto nella sua stanza d’albergo. Aveva 35 anni : È una notizia che scuote tutto il mondo della MotoGp. E che arriva a pochi giorni dal week end di gare in Repubblica Ceca. Luca Semprini, giornalista e addetto stampa Ducati in MotoGp, è morto nella notte. La notizia choc ha fatto immediatamente il giro della rete e ancora prima quello dell’ambiente del motociclismo. Dove hanno aspettato di informare la famiglia per diffondere la triste e drammatica ultima news.\\ Luca è morto nella notte, ...