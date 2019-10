Meloni | sono infuriata | Fdi chiede a Lamorgese di riferire in Parlamento su sicurezza

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma –arrivate le parole di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, in merito all’uccisione di Luca Sacchi, il ragazzo colpito alla testa da un colpo di pistola nel tentativo di difendere la fidanzata: «scioccata edalla notizia dell’omicidio di Luca Sacchi. Non si può morire in questo modo a 25 anni. Non è accettabile l’idea che nella Capitale d’Italia si possa essere aggrediti, derubati e infine uccisi con un colpo di pistola alla testa mentre si va al pub con la propria fidanzata. Roma vive da tempo una gravissima emergenzama questo non sembra importare a nessuno, a partire dalle Istituzioni che dovrebbero occuparsene. Il mio pensiero va alla famiglia di Luca e alla sua ragazza, Anastasia. Fratelli d’Italiaal Governo e al ministro dell’Internodiimmediatamente in ...

