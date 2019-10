L' omicidio di Roma e il trasferimento dei resti di Franco

Sull'omicidio di Luca Sacchi si consuma un nuovo scontro Conte-Salvini sulla sicurezza a Roma : Il mondo della politica si infervora sull’omicidio di Luca Sacchi, il 25enne ucciso a Roma con un colpo di pistola alla testa in zona Colli Albani mentre cercava di difendere la fidanzata. sulla tragedia si consuma l’ennesimo scontro tra il premier Giuseppe Conte e il suo ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Oggi, commosso e addolorato, prego per Luca e sono vicino alla sua famiglia”, ha dichiarato il leader ...

omicidio Roma - polemica Conte-Salvini : 17.32 "Tagli alla sicurezza? Ieri abbiamo varato gli stanziamenti aggiuntivi per gli straordinari alle forze dell'ordine per il 2018, e indovinate chi doveva farlo e non l'ha fatto...".E' la replica del premier Conte a Salvini, intervenuto sull'Omicidio del 25enne a Roma. "Da ex ministro dell'Interno -aveva detto Salvini- fa male vedere tutta l' insicurezza della capitale, governata dai 5stelle, e i tagli disastrosi che Renzi, Conte e ...

Roma - morto il 25enne che ha difeso la fidanzata da uno scippo : gli hanno sparato alla testa. Si indaga per omicidio volontario : E' morto il ragazzo di 25 anni che ha cercato di difendere la sua ragazza da una rapina ed è stato ferito da un colpo di pistola alla testa. E' successo a Roma. Luca Sacchi, personal...

Nigeriano contromano travolge e uccide 46enne : omicidio stradale : È stato accusato di omicidio stradale il giovane Nigeriano che lo scorso giovedì pomeriggio ha investito con la propria bicicletta un ingegnere di 46 anni, causandone la morte. Il tragico incidente si è verificato in via Cocconcelli, nell'antico quartiere di Oltretorrente, a Parma. La vittima, il dott. Oscar Ragazzoni, era in pausa dal lavoro e si stava recando al bar, quando è stato travolto dall'africano. Quest'ultimo, secondo le ultime ...

Il gip di Roma nega l'archiviazione e dispone nuove indagini sull'omicidio Ilaria Alpi : Il gip di Roma Andrea Fanelli ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dal pm della Capitale, Elisabetta Ceniccola, dell'indagine relativa all'omicidio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin, avvenuto il 20 marzo del 1994 a Mogadiscio, in Somalia. Il giudice ha inoltre disposto nuove indagini. Quella avanzata dalla procura era la seconda richiesta di archiviazione dopo che nel giugno del 2018 il gip, accogliendo ...

Il tribunale di Roma ha deciso di dare la semilibertà a Rudy Guede - condannato come unico responsabile dell’omicidio di Meredith Kercher : Il tribunale di Roma ha deciso di dare la semilibertà a Rudy Guede, il cittadino ivoriano condannato come unico responsabile dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia. Guede era stato condannato con rito abbreviato a 16

Roma - omicidio Cerciello : rinuncia all'udienza del Riesame Gabriel Natale Hjorth : Resta in carcere il giovane americano accusato di concorso in omicidio del vicebrigadiere con Finningan Lee Elder. I Ris avevano individuato impronte di Natale sul pannello del controsoffitto della stanza dell'albergo dove alloggiava e dove fu nascosto il coltello dell'agguato....

omicidio Piscitelli a Roma - "Gaudenzi pronto a fare nomi intoccabili. Minacciato di morte in carcere" : La denuncia del difensore dell'ex braccio destro di Carminati, già condannato per usura nel processo Mafia capitale

omicidio Diabolik. Carroccia - ‘Mortadella’ - ‘Kapplerino’ - Boccacci : ecco chi sono i “fascisti di Roma Nord” citati da Fabio Gaudenzi : Otto nomi. Seduto nell’angolo di una stanza con un passamontagna calato sul volto e un bastone da passeggio tra le gambe, lo Zoppo li sciorina calmo e orgoglioso. “Siamo i ‘Fascisti di Roma Nord’ – scandisce leggendo un foglio sul quale di distinguono i tratti di un evidenziatore azzurro – Fabio Gaudenzi, Fabrizio Piscitelli, Luca Carroccia, Fabrizio Carroccia, Elio Di Scala, Maurizio Boccacci, Brugia Riccardo e Massimo ...