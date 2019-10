Il cimitero dei salvagenti | a Lesbo due colline di color arancione evocano storie di

A Cagliari la proposta di istituire il “cimitero dei feti” fa scattare le polemiche : L'idea della maggioranza di centrodestra del Consiglio comunale di Cagliari è quella di istituire un registro e un cimitero dei bambini non nati, denominato "giardino degli angeli". I consiglieri del centrosinistra sono fortemente contrari perché la mozione è in contrasto con la legge 194 sull'aborto e lede i diritti delle donne.Continua a leggere

Cagliari - mozione della maggioranza Fdi per istituire un cimitero dei feti abortiti. E anche senza la richiesta dei genitori : istituire un registro dei bambini non nati, sostituire la definizione di legge “prodotti abortivi” in “bambini non nati”, creare un’area cimiteriale dove seppellire gli embrioni anche al di sotto delle 20 settimane di gestazione e anche senza richiesta dei genitori: sono le proposte contenute nella mozione presentata nei giorni scorsi dai consiglieri di Fratelli d’Italia a Cagliari e firmata in modo compatto da tutta la maggioranza ...

Polemica a Cagliari sul 'cimitero dei feti' : I gruppi di centrosinistra all'opposizione nel consiglio comunale di Cagliari chiedono il ritiro della mozione presentata dalla maggioranza per aprire una sorta di 'cimitero dei feti' e istituire un registro dei bimbi non nati. Non ancora inserito all'ordine del giorni dei lavori dell'aula, il documento che sta sollevando vivaci polemiche sui social, è firmato da Stefania Loi, del gruppo Fratelli d'Italia, e da consiglieri di Lega e Partito ...

Porto Cesareo - potrebbe esserci un cimitero medievale sotto l'Isola dei Conigli : Lui si chiama Luca Nigro, ed è un giovane studente pugliese universitario appassionato di archeologia. Nelle ultime ore il ragazzo sta facendo discutere, in quanto sulle pagine del quotidiano locale online, Lecce News 24, ha raccontato un episodio accadutogli questa estate mentre si trovava in vacanza insieme ai suoi famigliari. A proporre il periodo di relax proprio a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, fu suo fratello. Un giorno tutti ...

Palermo : emergenza sepolture - al cimitero dei Rotoli 945 nuovi loculi (2) : (AdnKronos) - Gli uffici del Comune stanno predisponendo un avviso pubblico per la concessione dei nuovi loculi, la cui vendita servirà anche a recuperare l’investimento effettuato. Diritto di prelazione sarà dato a coloro che hanno parenti defunti ancora in deposito. "Questo intervento, insieme a q