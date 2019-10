Giro d’Italia 2020 | un percorso adatto a Vincenzo Nibali L’esperienza la chiave per

Fonte : oasport

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Finalmente anche ild’Italiaha il suo. Gli studi Rai di Milano hanno appena svelato quale sarà il tracciato della 103esima edizione della Corsa Rosa, che partirà sabato 9 maggio dalla capitale dell’Ungheria, Budapest, per poi concludersi domenica 31 maggio sotto gli occhi della Madonnina che spicca dall’alto del Duomo di Milano. Ventuno tappe e unvariegato,a tutti; con tre cronometro individuali e salite spettacolari come lo Stelvio, il Colle dell’Agnello e l’Izoard. Una Corsa Rosa che al primo sguardo si adatta molto bene alla punta italiana delle grandi corse a tappe:. Il siciliano, che dall’anno prossimo sarà il capitano della Trek-Segafredo, potrebbe strizzare l’occhio davanti aldel, da lui già conquistato nel 2013 e nel 2016. Di fatti, lo Squalo dello Stretto si ritrova ...

