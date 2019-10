Europa League | niente tecnologia e Medioevo calcistico Roma beffata dal Monchengladbach

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Lava vicina ad un importante successo, ma viene raggiunta dal Borussiaa tempo scaduto: il calcio di rigore è un abbaglio dell’arbitro, ma non c’è il VAR per correggerlo Serata diamara per la. La formazione di Fonseca, ampiamente rimaneggiata a causa di tanti infortuni pesanti (Pellegrini, Kalinic, Mkhitaryan e Cristante su tutti) raccoglie un pareggio casalingo contro il Borussia. Fabio Rossi/AS/LaPresse Un punto che sa di beffa. Nonostante le defezioni e la rosa corta, impegnata in tante partite a distanza ravvicinata, latiene bene il campo, resiste nei momenti di sofferenza (specialmente nel primo tempo) e trova anche il vantaggio con Zaniolo. Nella ripresa i tedeschi non riescono a trovare il pareggio e i giallorossi sembrano ad un passo da 3 punti di vitale importanza che non solo li ...

