“Ci sono state anomalie | ma il sistema Bibbiano per allontanare i minori non esiste”

Troppo sale fa male al cervello? “Ci sono troppe variabili da considerare - tra cui la pressione sanguigna” : Troppo sale fa male al cervello? “Conosco Iadecola e lo considero un magnifico neuroscienziato. Detto questo, non credo che questo studio contribuirà più di tanto a risolvere il puzzle del declino cognitivo nelle varie forme di demenza“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Paolo Maria Rossini, ordinario di Neurologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Area Neuroscienze della Fondazione ...

Bologna – Il rigore non dato ed il potere di Mihajlovic - De Leo sincero : “Ci dimostra che non ci sono imprese impossibili” : De Leo sincero dopo il ko del Bologna contro la Juventus: le parole del tattico di Mihajlovic dopo la sfida allo Stadium Il Bologna non è riuscito a mettere del tutto i bastoni tra le ruote alla Juventus ieri sera allo Stadium. Nonostante una prestazione che ha fatto uscire a testa alta i rossoblu, i bianconeri hanno trionfato col risultato di 2-1 nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Tano ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Curdi : “Ci sono vittime civili”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti sulle città curde al confine. Erdogan : “Estirpiamo terrorismo”. Curdi : “Ci sono vittime civili” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, favorendo il ritorno ...

Sono state arrestate tre persone per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America” di Roma : Tre persone Sono state messe agli arresti domiciliari per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America”, a Roma. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i quattro erano stati aggrediti da un gruppo di circa dieci

Uomini e Donne news - Giulia si svela : “Ci sono stati momenti di down” : Uomini e Donne news, Giulia Quattrociocche si svela sul suo percorso e sull’interesse che prova verso Alessandro e Daniele Giulia Quattrociocche si svela in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelando cosa pensa realmente dei corteggiatori che sta conoscendo. La tronista ammette di provare qualche dubbio su qualcuno e di avere invece delle sicurezze da […] L'articolo Uomini e Donne news, Giulia si svela: “Ci sono ...

Aereo si schianta durante l’atterraggio : “Ci sono morti e feriti” : Terribile incidente in una base aerea. Un bombardiere B-17 risalente alla seconda guerra mondiale si è schiantato all’aeroporto di Bradley, in Connecticut, durante un volo turistico. Siamo negli Usa e nell’incidente, avvenuto nella mattinata del 2 ottobre, sono rimaste ferite almeno 14 persone mentre pur essendoci anche dei morti non si sa ancora con certezza il loro numero esatto. L’Aereo si è schiantato durante l’atterraggio, perdendo il ...

Cessione Sampdoria - fiducia Garrone : “Ci sono tutti gli elementi per chiudere” : Cessione Sampdoria – “Ci sono tutti gli elementi per chiudere. sono fiducioso, ma non voglio dire altro. Il nostro impegno è sul tavolo da mesi, è finalizzato a una conclusione positiva dell’operazione”. sono le parole dell’ex presidente della Sampdoria, Edoardo Garrone, presente questo pomeriggio al Gaslini in occasione del Flachi Day, con l’ex giocatore che ha consegnato l’assegno ...

NBA – I cambiamenti degli Warriors non preoccupano Curry : “Ci sono facce nuove - ma la squadra dispone di talento” : Steph Curry motivato e pronto a far bene nonostante i cambiamenti all’interno dei Golden State Warriors: le parole del numero 30 alla vigilia della pre-season La stagione 2019 di NBA ha visto i Toronto Raptors festeggiare per la vittoria del titolo, mentre i Golden State Warriors si sono dovuti accontentare del secondo posto. La squadra di Steph Curry è pronta a tornare in campo più forte e solida che mai, per lottare ancora una ...

Formula 1 - Ricciardo ottimista : “Ci sono aspetti da migliorare - ma non siamo in una brutta posizione” : Il pilota della Renault ha parlato al termine delle prime due sessioni di prove libere, palesando un certo ottimismo per il prosieguo del week-end Feeling positivo per Daniel Ricciardo nella prima giornata di libere del Gran Premio di Russia, l’australiano ha avuto buone sensazioni dalla sua monoposto nonostante l’incidente avvenuto sul finire delle FP1. Photo4/LaPresse Un inconveniente che gli ha fatto perdere un po’ di ...

Ius Soli - Orfini : “Ci sono numeri - non abbiamo scuse. Lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?” : Il deputato del Pd, Matteo Orfini, rilancia lo ius Soli e si appella al governo affinché venga approvata la legge sulla cittadinanza: "Se per tagliare i parlamentari ci vogliono solo 2 ore, come dice spesso Di Maio, per fare lo ius Soli ci vogliono solo pochi giorni. Pochi giorni per restituire un diritto negato a tante persone. Che ne dite, lo facciamo o ci spaventiamo di Salvini?".Continua a leggere

Maran : “Ci voleva una pazzia e siamo stati premiati. I ragazzi sono stati formidabili” : Nel post partita di Napoli-Cagliari l’allenatore del Cagliari, Maran ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Dobbiamo continuare a correre. Dobbiamo essere felici perché non abbiamo fatto realizzare gol al Napoli. Già questo è un merito: l’averci creduto anche nel finale. Ci voleva una pazzia, l’ho detto alla vigilia, per fare del male e ci siamo riusciti. siamo stati premiati. I ragazzi sono stati formidabili. siamo ...

“Ci sono passata”. Alba Parietti - il messaggio per Emma Marrone. Poi confessa : “Ho avuto il cancro” : L’annuncio di Emma Marrone ha suscitato una ventata emozionale sui social e non solo. sono tanti i fan e i vip che in queste ore si sono stretti intorno alla cantante salentina, costretta a fermarsi per problemi di salute. Tra loto anche Alba Parietti ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio per Emma. Nell’esprimere la sua vicinanza alla bravissima cantante, Alba ha fatto una confessione choc che ha lasciato con il fiato sospeso tutti i ...