Caso Demiral | la precisazione di Nedved | “non viola il nostro codice etico”

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Il gesto dinoniletico”. Sono le dichiarazioni del vicepresidente della Juventus, Pavel, in risposta ad un azionista durante l’assemblea in casa Juventus, le polemiche sul difensore sono nate in relazione al saluto militare eseguito dal turco Merihal termine delle gare giocate dalla sua nazionale contro Albania e Francia. “Ho parlato con il ragazzo – ha detto– ognuno ha la libertà d’espressione, volevamo capire quel gesto che per noi non integra alcunazione deletico. Aspettiamo gli organismi competenti, dovremmo attenerci alla loro decisione”, ha concluso il dirigente bianconero. LEGGI ANCHE –> Juventus, Paratici spaventa i tifosi sul futuro di DybalaL'articolo, ladi: “noniletico” sembra ...

