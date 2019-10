Belgio e Olanda | spunta l’idea di un campionato unico | il motivo

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Stiamo assemblando con l’una competizione che ci permetta di ridurre il gap dai cinque grandi campionati europei”, non è fantascienza ma sono le parole di Bart Verhaeghe. Il presidente del Bruges, intervistato dal quotidiano ‘Le Monde’, pensa che questa sia la soluzione per ridurre il gap nei confronti degli altri maggiori campionati europei. Il patron belga ha poi continuato: “Potremmo fare le cose molto velocemente, non dico gia’ dalla prossima stagione ma senza dubbio entro le prossime due. La cosa piu’ importante e’ che ci stiamo gia’ lavorando ma non vogliamo fissarci delle scadenze a vicenda, anche perche’ i contratti tv insono in scadenza, però non ine questo va preso in considerazione. Speriamo di anticipare la riforma del calcio europeo post-2024“.L'articolo, ...

