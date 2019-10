The King of Fighters ALLSTAR riunisce tutti i combattenti della saga SNK in un action RPG

Kanye West torna con il nuovo album Jesus is The king : Kanye West torna con il nuovo album Jesus is the king. Dopo settimane di attesa, voci e indizi filtrati dai social, e' arrivata la conferma

In The Walking Dead 10×04 tutti vogliono vendetta - Negan entrerà in azione? Anticipazioni 28 ottobre : Lunedì prossimo The Walking Dead 10x04 andrà in onda in seconda serata su Fox in italiano portando area di vendetta sullo schermo. La situazione non è più sostenibile e la paranoia in cui tutti vivono (Carol su tutti) sembra ormai pronta a sfociare nella vendetta più cruda. Michonne e i suoi si sono preparati a lungo per questo momento convinti che il loro compito fosse quello di difendersi ma adesso che Alpha ha alzato la testa e ha vantato ...

The Walking Dead 10X04 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : L’episodio The Walking Dead 10X04 va in onda domenica 27 ottobre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler.DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 10X04: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 10X04 si intitola Silence the Whisperers, che tradotto in italiano significa “silenzia i Sussurratori”. L’emittente ...

In The Walking Dead 10 nuovi guai si avvicinano all’orizzonte tra zombie e confini : anticipazioni 21 ottobre : Nuovo episodio di The Walking Dead 10 oggi, 21 ottobre, su Fox di Sky, per la gioia dei fan. Siamo ormai giunti al terzo episodio di questa stagione che segnerà l'uscita di scena di Michonne e ancora poco o niente sembra muoversi rispetto alla trama che conosciamo. Anche questa sera i piccoli scossoni non mancheranno soprattutto per via dei Sussurratori, di Carol e di Negan ma gli ascolti tv dei primi due episodi lasciano temere il peggio, ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x03 : Alexandria è sotto assedio : Entra definitivamente nel vivo la decima stagione di "The Walking Dead" che in questo fine settimana tornerà con il suo consueto appuntamento domenica 20 ottobre sulla rete statunitense AMC. La messa in onda in Italia è invece prevista per lunedì 21 ottobre alle 21:15 su Fox, canale 112 del satellitare di Sky. L'episodio 10x03, dal titolo "Ghosts" (Fantasmi), si preannuncia ricco di azione e destinato a far partire definitivamente la guerra tra ...

“Sembra The Walking Dead” : l’odissea vissuta dai passeggeri su un treno sulla Circumvesuviana : Il treno della Circumvesuviana si è fermato nei pressi della stazione di piazza Garibaldi, a Napoli, per via del surriscaldamento di alcune resistenze. E’ accaduto ieri e la notizia è salita alla ribalta delle cronache perché i passeggeri sono stati costretti a proseguire il viaggio a piedi lungo i binari. Un’altra giornata da dimenticare, dunque, per i viaggiatori delle linee gestite dall’Eav. Il fatto, in base quanto ...

In The Walking Dead 10×03 lo scontro è servito : chi morirà? Anticipazioni 21 ottobre : Prima missione per Gamma che si presenterà alla porte di Michonne e Daryl per annunciare che qualcosa sta per cambiare e in The Walking Dead 10x03 lo scontro è servito. Basta guardarsi da lontano come Carol e Alpha hanno fatto nei giorni scorsi, adesso è il momento di agire e presto tutti si ritroveranno di nuovo faccia a faccia e non solo. Inseguimenti, sangue e colpi bassi sono al centro del rocambolesco episodio dal titolo "Fantasmi" in ...

The Walking Dead 10 inizia a giocare duro con il passato di Alpha e Beta e la decisione di Gamma : anticipazioni 14 ottobre : Ascolti bassi e première flop per The Walking Dead 10 che torna in onda oggi in Italia su Fox sempre alle 22.25 con il secondo episodio che tornerà indietro di sette anni raccontando al pubblico il primo incontro tra Alpha e Beta e la loro storia. Le cose potrebbero farsi interessanti sicuramente più del primo episodio criticato da gran parte del pubblico tra meme (in stile Pirati dei Caraibi) e fuga dalla serie. Ma cosa succederà in questo ...

The Walking Dead 10X03 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : L’episodio The Walking Dead 10X03 va in onda domenica 20 ottobre 2019 sulla AMC americana e il giorno dopo su Fox. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler SCOPRI TUTTO SU #THEWalkingDead The Walking Dead 10X03: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio pilota The Walking Dead 10X03 si intitola Ghosts, che tradotto in italiano significa “fantasmi”. L’emittente televisiva ha ...

Come vedere The Walking Dead 10×02 in tv e streaming : programmazione italiana e Usa del 13 e 14 ottobre : Come vedere The Walking Dead 10x02? I fedelissimi sono già pronti per il ritorno della serie tv dopo il flop di ascolti della settimana scorsa. Il debutto della decima stagione non è stato dei migliori e in molti si sono lamentati per questa noiosa premiére che, però, promette un terremoto, prima o poi. Il secondo episodio della serie debutta negli Usa su AMC proprio oggi, 13 ottobre, e domani farà lo stesso in Italia su Fox di Sky. In ...

Anticipazioni The Walking Dead 13 ottobre : i Sussurratori tornano in scena : Torna domenica 13 ottobre l'appuntamento con la decima stagione di "The Walking Dead", la serie tv basata sull'omonimo fumetto di Robert Kirkman. In questo fine settimana lo show di AMC andrà infatti in onda con la seconda puntata, dal titolo "We Are The End Of The World". In Italia la serie è trasmessa in tv da FOX (canale 112 di Sky), che proporrà il nuovo episodio lunedì 14 ottobre alle ore 22:15. Cosa è successo nell'episodio precedente Il ...

John Lennon - la storia delle sue canzoni più vere da MoTher a Working Class Hero : John Lennon oggi avrebbe compiuto 79 anni, ma se n’è andato che ne aveva da poco festeggiati 40. Ciò nonostante, il patrimonio artistico che si è lasciato alle spalle è piuttosto consistente e lo diciamo mettendo completamente da parte la produzione con i Beatles, dimenticandoci del suo fervente attivismo pacifista e pure del gossip legato alla sua contestatissima compagna. Quello che ci interessa, qui, è che John ...

Jeffrey Dean Morgan di The Walking Dead ha sposato Hilarie Burton : Celebre Negan in The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan ha sposato in gran segreto Hilarie Burton, da tempo sua amata. Cerimonia privata lo scorso 5 ottobre per la coppia, dopo 10 anni d'amore e due figli, Augustus e George Virginia. Ad officiare la cerimonia Jensen Ackles, collega di Jeffrey in Supernatural.Per Morgan, come detto, è stato un bis, avendo sposato l'attrice Anya Longwell nel 1998, per poi lasciarla nel 2003. Anche la Burton, ...

Alpha e Beta nel promo di The Walking Dead 10×02 : la storia dei Sussurratori al centro del secondo episodio? : Beta che rasa la testa di Alpha mentre parlano di nemici e di nuovi piani, queste sono alcune delle scene del promo di The Walking Dead 10x02. Il secondo episodio della serie andrà in onda domenica negli Usa e lunedì in Italia, quindi il 14 ottobre, portandosi dietro un'altra angolazione ovvero quella dei Sussurratori. Dopo aver conosciuto e capito i nuovi dettagli e i ruoli di Michonne e i suoi, il finale del primo episodio ha idealmente ...