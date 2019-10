Piccoli organi artificiali con cui studiare il corpo umano

Fonte : wired

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) In rosso, il fegato. In verde, i dotti biliari. In giallo, il pancreas. Questo è il modo più rapido per leggere questa mappa 3D a tema anatomico: di fatto il modello al computer di quelle che potrebbero essere presto le istruzioni per la crescita (simultanea) dimultipli in laboratorio. A metterlo a punto – pronti per sperimentarlo con le cellule staminali – sono stati i ricercatori del Children’s Hospital Medical Center di Cincinnati e della Medical and Dental University di Tokyo, che hanno appena pubblicato le istruzioni su Nature. Poter visualizzare come le cellule e i diversi tessuti sizzano nello spazio, e come interagiscono tra loro durante la crescita deglie degli apparati, è importantissimo per gli scienziati, che in questo modo arricchiscono le loro conoscenze sullo sviluppo embrionale e possono pensare di otteneresempre più ...

mattia_lz : @_rebel8 @borghi_claudio La faranno gli organi preposti, e voi piccoli calunniatori verrete sotterrati da tre metri di ?? - ga86706670 : RT @BobbiaOdille: 3) TRANSGENDER = ECCO LA SCIENZA, ABORTI ANCHE A 8 MESI PUR DI SPIANTARE ORGANI PICCOLI E VENDERLI = ECCO LA SCIENZA, CUR… - il_brigante07 : RT @BobbiaOdille: 3) TRANSGENDER = ECCO LA SCIENZA, ABORTI ANCHE A 8 MESI PUR DI SPIANTARE ORGANI PICCOLI E VENDERLI = ECCO LA SCIENZA, CUR… -