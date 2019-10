Mutui casa | con i tassi ai minimi scatta l’esodo da una banca all’altra

Manovra - cosa cambia : meno detrazioni su casa e sanità (ma non sui Mutui) Arrivano «cash back» e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Manovra economica 2020 - tutte le misure : Iva - sconti per le carte - meno sgravi su sanità e casa (non sui Mutui) : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Mutui casa dopo i tagli Bce : la guida alla scelta migliore : Le buone notizie, in tema di Mutui, sembrano non avere fine. Un anno fa – quando si poteva stipulare un fisso sotto il 2% e un variabile intorno allo 0,8% - in molti credevano che quei minimi fossero irripetibili. E invece, eccoci qua, con l'estate alle spalle a commentare nuovi minimi assoluti per i tassi sui Mutui

Acquistare casa in Sicilia - scendono i prezzi e i tassi dei Mutui : Anche in Sicilia è un periodo buono per chi deve Acquistare una casa con un mutuo e un periodo da non perdere per ricontrattare migliori condizioni di finanziamento. È la nuova spinta impressa dalla Bce che dona ricadute positive su quanti sono alle prese con un mutuo, alzando ancora più in alto l’asticella dei saldi. Ma non sempre lo sconto è automatico, bisogna anche saperne approfittare. Bisogna guardare ai tempi: secondo le previsioni la ...

Comprare casa a tasso zero (o quasi). Mutui «fissi» sotto l’1%. E la surroga? : Sono infatti letteralmente crollati dopo Ferragosto i valori dei parametri di riferimento dei tassi fissi: i conti in tasca a un mutuo da 120 mila euro