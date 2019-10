Enzo Dong e il contributo di Fabri Fibra al suo disco | ' Mi ha battezzato come un figlio'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Si avvicina il 25 ottobre, giorno previsto per l'uscita di 'Dio Perdona Io No', l'attesissimo album diche i fan del rapper partenopeo aspettano ormai da anni. Ad incrementare l'hype dei supporter in questi giorni sono state anche e soprattutto gli annunci delle collaborazioni che saranno presenti nel. Analogamente a quanto sta facendo Marracash, seguendo quello che sembra ormai essere un copione standard ai piani alti del rap game made in Italy,ha cadenzato sapientemente gli annunci, spalmandoli nel corso degli ultimi giorni, riuscendo così ad incrementare sempre più le aspettative dei supporter....

hopconlacca : Ho come l'impressione che Enzo Dong adesso si prende tutt' chell' Ch'è suo . Vai Bolide , ti stiamo aspettando. DI… - andersonsl300 : Enzo Dong Ft Clementino - E Strade Song E Nostre - milanmagazine_ : MUSICA - Enzo Dong firma copie del suo album d'esordio 'Dio perdona io no', alla Feltrinelli in piazza Garibaldi -