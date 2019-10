Upas | trame settimanali al 1° novembre | Raffaele in ansia per le sorti di suo figlio

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Un posto al sole, la popolare soap opera partenopea, nei prossimi episodi darà ancora grande spazio alla storyline che vede protagonista l'avvocato Leone. Leinerenti le puntate in onda dal 28 ottobre al 1°, rivelano che ci sarà una svolta importante con Diego che verrà arrestato e formalmente accusato di tentato omicidio. Intanto,sarà sempre più inper ledi suoed avrà un drammatico confronto con lui in prigione mentre Filippo e Serena avranno un riavvicinamento. Infine, Andrea sarà in difficoltà così come Vittorio che farà di tutto per riconquistare Alex. Un posto al sole,inper Diego LeUn posto al sole dal 28 ottobre al 1°, rivelano che Diego finirà in prigione per il tentato omicidio di Aldo Leone e verrà difeso da Niko e Susanna. Intanto,sarà sempre più inper ledi suoe ...

