Fonte : tg24.sky

(Di martedì 22 ottobre 2019) Ricordare per restituire un nome e un volto alle. Ricordare per non lasciare che sbiadisca la storia di uomini dello Stato che per lo Stato hanno perso la vita negli anni di Piombo. Sono soprattutto racconti di vita e di omicidi, 450 in totale tra forze dell’ordine e civili, quelle contenute in “Guardie. Leindel”, il libro/cronaca scritto a quattro mani da Ansoino Andreassi e Daniele Repetto, edito da Harpo, ea palazzo Marino. Le 106indegli anni di Piombo Un tuffo in quegli anni di Piombo che causarono la morte di 106 uomini intra il 1969 e il 2003, che gli autori raccontano nelle pagine del libro con l’obiettivo di farli rivivere, almeno nella memoria, a dispetto dei killer, i cui nomi oggi, tra i giovani soprattutto, sono spesso più conosciuti di quelli delle. I killer più noti delle ...

SkyTG24 : Terrorismo: a Milano presentato 'Guardie', vittime in divisa - ZamiraKoci : @LeolucaOrlando1 Sindaco questo se lo poteva risparmiare,lo seguo dai tempi della RETE. 18 milioni kurdi vivono in… - DrinkLakeComo : @PieraBelfanti Bhè, ha detto manganello, non mitragliatrice. Nella mia ultima visita in Italia, ho visto militari c… -