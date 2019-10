Patch di ottobre per Samsung Galaxy A40 | mentre spuntano novità per Galaxy A51

Xiaomi Mi A3 - Mi A2 - Mi A2 Lite e Mi A1 si aggiornano con le Patch di sicurezza di ottobre 2019 : Gli smartphone Android One Xiaomi Mi A3, Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A1 stanno ricevendo le patch di sicurezza di Google relative al mese di ottobre 2019. L'articolo Xiaomi Mi A3, Mi A2, Mi A2 Lite e Mi A1 si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano con le Patch di sicurezza di ottobre 2019 : Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8+ iniziano a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2019 in Europa con un aggiornamento: il rollout dei firmware G950FXXS5DSJ1 e G955FXXS5DSJ1 è partito. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano con le patch di sicurezza di ottobre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Perfino la Patch di ottobre 2019 sui Samsung Galaxy S7 : le novità del firmware G930FXXS6ESJA : Credevamo si sarebbe fermato, ma il Samsung Galaxy S7 continua ad aggiornarsi, almeno in alcuni mercati specifici. Ce lo ha riferito 'SamMobile', rivelandoci i dettagli delle patch di sicurezza di ottobre 2019, che in queste ore hanno colpito proprio l'ex top di gamma 2016. L'aggiornamento ha fatto sentire il proprio peso in Colombia, Argentina, Trinidad e Tobago, Paraguay, Cile e Brasile attraverso la serie firmware G930FXXS6ESJA. Il pacchetto ...

Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora : ecco le Patch di ottobre : Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza di ottobre 2019, aggiornamento che porta varie correzioni a diverse vulnerabilità e miglioramenti ad alcune funzionalità. L'articolo Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge si aggiornano ancora: ecco le patch di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Anche i Samsung Galaxy S9 no brand italiani con Patch di ottobre : sorpresa per la fotocamera : Spuntano alcune interessanti informazioni per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9 alle porte di questo weekend, almeno stando a quanto raccolto oggi 18 ottobre. Dopo avervi parlato di alcuni avvistamenti per la patch più recente tra quelle concepite dal produttore coreano per i modelli brandizzati Vodafone, come probabilmente ricorderete dal nostro articolo di pochi giorni fa, questo venerdì è importante analizzare la situazione ...

OnePlus 5 e 5T ricevono la Patch di sicurezza di ottobre con la OxygenOS 9.0.9 : Gli smartphone OnePlus 5 e 5T stanno ricevendo la versione 9.0.9 di OxygenOS. Il nuovo firmware aggiorna le patch di sicurezza a ottobre 2019 e risolve alcuni problemi relativi agli screenshot, inoltre provvede a correggere altri bug e a migliorare le prestazioni di sistema. L'articolo OnePlus 5 e 5T ricevono la patch di sicurezza di ottobre con la OxygenOS 9.0.9 proviene da TuttoAndroid.

Preparate i vostri Samsung Galaxy S9 e S9+ - le Patch di sicurezza di ottobre sono in roll out : Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento software che implementa le patch di sicurezza relative a ottobre 2019. L'articolo Preparate i vostri Samsung Galaxy S9 e S9+, le patch di sicurezza di ottobre sono in roll out proviene da TuttoAndroid.

Samsung rilascia le Patch di sicurezza di ottobre per quattro smartphone in Italia : Samsung ha cominciato oggi a rilasciare anche in Italia le patch di sicurezza di ottobre 2019 per Galaxy Note 10, Galaxy A80, Galaxy A8+ (2018) e Galaxy Note 10+. L'articolo Samsung rilascia le patch di sicurezza di ottobre per quattro smartphone in Italia proviene da TuttoAndroid.

Rapidissimo il Samsung Galaxy S10 con la Patch di ottobre : avvistamenti in Europa : Stanno arrivando segnalazioni interessanti in Europa per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, considerando il fatto che lo smartphone top di gamma 2019 sta iniziando a ricevere l'aggiornamento di ottobre. Il tutto, va detto, a poche ore di distanza dalla presa di posizione ufficiale da parte del brand coreano, che in mattinata ha ufficializzato i propri interventi in termini di sicurezza con il pacchetto software in questione. Cerchiamo ...

Samsung Galaxy S10 - S10+ e S10e si aggiornano in Italia : ecco le Patch di sicurezza di ottobre : Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software comprensivo delle patch di sicurezza di ottobre 2019. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10+ e S10e si aggiornano in Italia: ecco le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Subito miglioramenti per la fotocamera di Huawei Mate 30 Pro : Patch in uscita ad ottobre : Sta arrivando solo in questi giorni in Italia, ma le ultime ore ci hanno già regalato le prime novità software per quanto riguarda un modello come il cosiddetto Huawei Mate 30 Pro. Nello specifico, dopo aver portato alla vostra attenzione le ultime novità per quanto concerne le potenziali sorprese per i servizi Google, come avrete notato tramite l'approfondimento di ieri, oggi 8 ottobre occorre dedicare una parentesi al primo aggiornamento ...

Samsung annuncia le Patch di sicurezza di ottobre : ecco novità e modelli supportati : L'aggiornamento di sicurezza di ottobre di Samsung chiude una grave falla di Android L'articolo Samsung annuncia le patch di sicurezza di ottobre: ecco novità e modelli supportati proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le Patch di sicurezza di ottobre : Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a ottobre 2019 per i suoi dispositivi Pixel. L'articolo Aggiornate i vostri amati Google Pixel, sono arrivate le patch di sicurezza di ottobre proviene da TuttoAndroid.

Altri due smartphone Samsung ricevono le Patch di sicurezza di ottobre 2019 : Continua il lavoro di Samsung circa il rilascio più o meno tempestivo delle patch di sicurezza per i dispositivi afferenti alla gamma Galaxy. Quest’oggi tocca al Samsung Galaxy S10 5G e Samsung Galaxy A50 con l’arrivo della patch di sicurezza di ottobre. Come sappiamo, il lavoro della casa sud coreana per la correzione delle falle di sicurezza avviene in tandem con Google, dove però è Samsung quella che poi si occupa di andare a ...