Opera per Android si rifà il trucco col supporto ai temi | cripto pagamenti e molto altro

Whirlpool - blitz Operai all'aeroporto di Capodichino : è il caos a Napoli : Circa 300 lavoratori della Whirlpool di Napoli sono entrati nell'aeroporto di Capodichino per protestare l'annunciato stop alle attività produttive dall'1 novembre. I lavoratori...

Roma-Latina - Pedica : Ministra avvii i lavori - è Opera strategica ma rallentata : Roma – “L’autostrada Roma-Latina è un’opera strategica per la viabilità pontina, servirà a far uscire dal suo isolamento la città garantendo lo sviluppo del territorio, la sicurezza e allo stesso tempo darà ossigeno alle imprese e all’occupazione”. Lo dichiara l’esponente del Pd Stefano Pedica. “Ma a quanto pare non gliene frega niente alla politica, continua Pedica. “L’autostrada è un’opera importante e il ...

Emma Marrone sull'intervento : 'Ho pianto per due giorni ma in sala Operatoria sorridevo' : È un racconto molto toccante quello che Emma Marrone ha fatto del problema di salute che ha dovuto affrontare circa un mese fa. Sebbene non ne parli mai in termini specifici della malattia, l'artista ha confermato di essere stata operata e di voler tornare a lavorare con più consapevolezza di prima. La cantante ha anche descritto le sensazioni che ha provato prima e dopo l'intervento: al pianto di disperazione, infatti, hanno fatto seguito tanti ...

Emanuele Filiberto : "Sanremo 2010? Operazione a tavolino di Rai e agenti" : “Sanremo è stata un’Operazione fatta a tavolino dalla Rai e dagli agenti che mi hanno fatto partecipare": con queste parole Emanuele Filiberto di Savoia a Tv, Sorrisi e Canzoni racconta la verità - nemmeno tanto inimmaginabile - sulla sua presenza alla sessantesima edizione del Festival della Canzone italiana, condotta con successo nel 2010 da Antonella Clerici.In quella occasione il rampollo portò in gara tra i Big "Italia amore mio", brano ...

Il campione di ciclismo Mario Cipollini Operato al cuore dopo udienza in tribunale con l’ex moglie : Il campione mondiale di Zolder 2002, Mario Cipollini, è stato ricoverato e operato al cuore in seguito ad un'udienza presso il tribunale di Lucca, in cui è in corso un processo dove l'ex ciclista è accusato di violenze ripetute dalla ex moglie. dopo l'intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando di stare bene, ma di vivere un momento di forte stress legato al processo.Continua a leggere

Fingevano di Operare tumori inesistenti - ma era chirurgia estetica : primario indagato a Roma : Il 20 gennaio 2016 una 49enne è stata ricoverata al Sant’Eugenio con la diagnosi di “anamnesi personale di tumore maligno della mammella”. Secondo i pm, la paziente non era affetta da nessuna patologia tumorale. Come lei sarebbero almeno 12 le persone operate all’ospedale di Roma per tumori inesistenti: in realtà si trattava di operazioni di chirurgia estetica, mascherate da interventi necessari a ...

Emma Marrone : "Il dolore dell'Operazione non l'ho mostrato neanche a mia madre. Mi sono tirata giù dal letto" : Il peggio è alle spalle: Emma Marrone rompe il silenzio dopo l’annuncio della malattia e l’intervento chirurgico a cui si è sottoposta nelle scorse settimane. La cantante ha scelto Vanity Fair per raccontarsi e raccontare i momenti difficili vissuti nell’ultimo periodo. “Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto ...

Inps Ragusa - sospesa protesta Operatori facchinaggio e pulizia : arriva agosto : Servizio di pulizie e facchinaggio all’Inps di Ragusa, Fisascat Cisl congela la protesta. Pagata la mensilità di agosto

NBA – Infortunio Zion Williamson : il giocatore dei Pelicans Operato - si allungano i tempi di recupero : Brutte notizie per Zion Williamson ed i Pelicans: lungo stop per il giovane cestista Si mette male per Zion Williamson ed i Pelicans: il giovane cestista, prima scelta del Draft NBA, deve subito fare i conti con un brutto Infortunio all’esordio da professionista. Zion Williamson è stato infatti operato per una lesione al collaterale mediale del ginocchio destro e se fino a qualche giorno fa si parlava di due settimane di recupero, ...

Mario Cipollini Operato al cuore : come sta/ "Sotto stress per accuse dell'ex moglie" : Mario Cipollini operato al cuore: come sta l'ex campione di ciclismo. "Sotto stress per accuse dell'ex moglie Sabrina Landucci", rivela Novella 2000.