Le case del futuro saranno costruite in calce e canapa? 

Alluvione in Piemonte : a Castelletto d'Orba acqua ai primi piani delle case : Vi stiamo informando costantemente sulla situazione estremamente critica che sta interessando la Liguria e l'area del basso Piemonte, martoriate da piogge intense e persistenti da ore che stanno...

Sgominata la banda che rapinava le case dei calciatori del Real e dell’Atletico Madrid : L’incubo delle rapine nelle case dei calciatori di Real Madrid e Atletico Madrid è finito, scrive il Corriere dello Sport. Ieri sono stati arrestate quattro persone, tutte albanesi. Aspettavano le partite per entrare in azione e saccheggiare le ville, incuranti di chi ci fosse all’interno. Lo scorso giugno è toccato ad Alvaro Morata. La banda terrorizzò sua moglie Alice, che era in casa con i figli e la tata. Nello stesso giorno i ...

Dazi sui prodotti Made in Italy in USA : “A beneficiare della situazione è la lobby dell’industria casearia” : “Un calo del 20% delle vendite dei prodotti agroalimentari Made in Italy colpiti dai superDazi di Trump“: è questo l’effetto stimato dalla Coldiretti dell’entrata in vigore delle nuove tariffe sui prodotti europei fino a 7,5 miliardi a partire dal 18 ottobre, nell’ambito della disputa nel settore aeronautico che coinvolge l’americana Boeing e l’europea Airbus, dopo il via libera del Wto. “Dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano ...

Le volontarie che puliscono le case delle donne che lottano contro il cancro : Un esercito di 1200 volontarie pulisce le case delle donne statunitensi e canadesi con il cancro, e lo fa gratuitamente, perché le malate possano, intanto, dedicarsi a se stesse, ai loro cari e alle attività che amano, senza doversi preoccupare di sprecare tempo ed energie spolverando e lavando pavimenti. Cleaning for a Reason è un’organizzazione non profit che ha un obiettivo: «Lasciare che queste donne coraggiose e forti si concentrino ...

Ankara avanza nel Rojava - oltre 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case. Famiglie dell’Isis in fuga dalla Siria : Sono gia' 130 mila gli sfollati fuggiti dalle loro case dall'inizio delle operazioni militari della Turchia nella Rojava, l'amministrazione curda nel nord-est della Siria, ma potrebbero diventare 400 mila. L'allarme arriva dall'Onu, al quinto giorno dell'offensiva militare di Ankara. Intanto le operazioni sul terreno proseguono. Dopo aver conquistato la strategica citta' di Ras Al-Ayn ieri, l'artiglieria turca ha spianato la strada ai miliziani ...

Chiesa della Nuova Gerusalemme - nel mirino dei pm i fondi del 5 per mille e un giro di vendite di case : Seguendo l'odore del denaro si arriva alla verità. L'Apocalisse può aspettare. Prima c'è la guardia di finanza di Frosinone che sta analizzando i conti della Nuova...

Los Angeles - l’incendio lambisce le case : “Situazione critica”. I vigili del fuoco tra le fiamme : L’incendio divampato giovedì notte a nord di Los Angeles, forse a causa di un uomo a bordo di un camion della spazzatura che ha gettato nei boschi rifiuti in fiamme, continua a far paura. Per i vigili del fuoco resta incontrollabile per via dei forti venti. Evacuate, al momento, 100mila persone. Video Twitter L'articolo Los Angeles, l’incendio lambisce le case: “Situazione critica”. I vigili del fuoco tra le fiamme ...

VAJONT - 56 ANNI FA CROLLO DIGA/ casellati "Non ignoriamo i segnali del clima" : VAJONT, 56 ANNI fa il disastro dopo il CROLLO della DIGA. La presidentessa del Senato, Elisabetta Casellati: "Non ignoriamo i segnali del clima"

Ginnastica - Mondiali 2019. Enrico casella : “Ho delle combattenti - ragazze fantastiche. Credevo alla medaglia - la dedico a Bruno Grandi” : Enrico Casella festeggia con le sue ragazze una storica medaglia di bronzo nella gara a squadre dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica. Il nostro Direttore Tecnico è in trionfo al termine di una gara memorabile che ha scritto una pagina di storia della nostra Polvere di Magnesio, il coach bresciano ha trascinato il suo quintetto verso il podio iridato: Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Desiree Carofiglio ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Enrico casella - il Guru del Magnesio azzurro. Il demiurgo dietro il trionfo delle Fate : Portare una squadra di Ginnastica artistica sul podio ai Mondiali è una delle cose più complicate in ambito sportivo. Lo è soprattutto se sei alla guida di una Nazione relativamente piccola, con una tradizione breve, disabituata ai grandi palcoscenici internazionali, una piccola formichina al cospetto di corazzate come USA, Cina, Russia che vantano decenni di trionfi tra Olimpiadi e Mondiali. Prendere le redini dell’Italia e portarla ai ...

caserta - incendio dell’azienda bufalina : fermati i due estorsori : Ignazio Riccio Gli indagati vantavano un credito dal titolare dell’impresa e avevano l’obiettivo di prendersi l’intera attività. Di fronte al rifiuto del proprietario sono scattate prima le minacce e poi la ritorsione C’è voluto un anno per capire le cause del rogo che, poco più di dodici mesi fa, ha distrutto un’azienda agricola di Marcianise, nel Casertano. Due uomini sono stati raggiunti dalla misura cautelare dell’obbligo di ...

Milano. Ripuliti i muri delle case popolari di via Nikolajevka : Alla presenza dell’assessore alla Partecipazione Lorenzo Lipparini, sono stati Ripuliti i muri delle case popolari di via Nikolajevka. L’intervento ha

Dazi americani - allarme del settore caseario siciliano : L'introduzione dei Dazi sui formaggi non può non allarmare anche il settore lattiero caseario siciliano. allarme del Diprosilac