L' Assedio | gli ospiti di mercoledì 23 ottobre 2019

Battaglia nella notte a Barcellona : Assedio alle prefetture spagnole. La Liga : "Spostate il Clasico a Madrid” : Incidenti alle manifestazioni indipendentiste. Oltre 40 arresti. Il governo spagnolo: “Non escludiamo nessuna misura”

Battaglia nella notte a Barcellona : Assedio alle prefetture spagnole. Sabotata l’alta velocità : Incidenti alle manifestazioni indipendentiste. Oltre 40 arresti. Sabotata la linea dell’alta velocità.

L’Assedio – Prima puntata del 16/10/2019 – Il ritorno di Daria Bignardi in diretta su Nove. Gli ospiti. : Il 25 marzo 2015, dopo dieci stagioni in onda dal 2005 e una breve e tutt’altro che memorabile esperienza su Rai 2, chiuse definitivamente lo storico programma di LA7 Le invasioni barbariche, condotto da Daria Bignardi. La conduttrice e giornalista, prestata alla direzione di Rai 3 nella stagione 2016/2017, torna al talk show con L’Assedio, il nuovo programma di Nove di cui stasera andrà in onda la Prima puntata. L’ASSEDIO ...

L’Assedio : Daria Bignardi debutta sul Nove. Littizzetto e il Sindaco di Milano Sala tra gli ospiti della prima puntata : Daria Bignardi Nel mercoledì sera del Nove debutta il nuovo programma di Daria Bignardi. Da domani, alle 21.25, sventolerà la bandiera de L’Assedio, che vedrà la conduttrice nuovamente alle prese con le sue ‘barbariche’ interviste. L’Assedio: gli ospiti della prima puntata di mercoledì 16 ottobre 2019 Alla prima puntata ci sarà il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Sarà intervistata dalla Bignardi anche Giorgia Linardi, ...

M5s - Assedio a Di Maio : in 70 vogliono modificare lo Statuto per limitare i poteri del capo politico : Pressing su Luigi Di Maio da parte dei senatori del Movimento Cinque Stelle: un documento siglato da 70 pentastellati su 103 mette di fatto in discussione i poteri del capo politico del Movimento. "È arrivato il momento di introdurre il principio democratico dell'elezione dal basso verso l'alto di tutti i livelli, organi e cariche del Movimento" ha spiegato durante l'assemblea di ieri il senatore Primo Di Nicola.Continua a leggere