Grande Fratello Vip | Nilufar ammette | “Non mi farebbe bene”

Grande Fratello Vip Fa il Colpaccio! Ecco la Star Internazionale che Potrebbe Entrare Nella Casa! : Il Grande Fratello Vip inizierà il prossimo autunno e già si inizia a delineare il cast dei possibili coinquilini Nella casa più spiata d’Italia. Tra loro si fa già il nome di una Star Internazionale che i telespettatori di Canale 5 conoscono bene. Ecco di chi si tratta. Ormai è confermato che Alfonso Signorini sarà il nuovo conduttore del padre di tutti i reality, ovvero del Grande Fratello Vip. Il direttore dopo aver fatto per tanti ...

Pupo conferma la sua presenza al Grande Fratello Vip 4 : Pupo - Live “Scoop” in diretta a Live – Non è la D’Urso. Nel corso del suo intervento nel talk domenicale di Barbara D’Urso, il cantante Pupo ha infatti confermato – indirettamente – che prenderà parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 a partire da gennaio. La frase, passata quasi inosservata, conferma quindi i rumor che indicavano Enzo Ghinazzi come prossimo opinionista ...

Gemma Galgani : possibile pausa da Uomini e Donne per il Grande Fratello Vip 4 (RUMORS) : Uomini e Donne dovrà fare a meno di una delle sue indiscusse protagoniste nei prossimi mesi? Stando all'indiscrezione che ha riportato la rivista "Vero" nel suo ultimo numero, Gemma Galgani potrebbe prendersi una pausa dal Trono Over per partecipare ad un altro noto programma di Canale 5. Si vocifera che la dama torinese sia tra le candidate al cast della quarta edizione Vip del Grande Fratello, quella che debutterà sul piccolo schermo ...

Grande Fratello - Mila Suarez : "Mi sono rifatta per Alex Belli - ora sto male e devo operarmi ancora" : Nel corso dll’ultima edizione del Grande Fratello, la modella marocchina Mila Suarez aveva raccontato senza vergogna, di essersi rifatta il seno e il naso per piacere di più al suo fidanzato, l'attore Alex Belli. Come noto i due si sono ormai lasciati, Alex ha infatti partecipato all'ultima edizione

Sergio Volpini del Grande Fratello : Sono ancora l'Ottusangolo : Sono trascorsi quasi 20 anni dalla prima edizione del Grande Fratello, il reality olandese che è arrivato in Italia a inizio anni 2000, rivoluzionando di per sé il linguaggio della tv moderna. I concorrenti della prima edizione, chi più chi meno, Sono ancora oggi sulla cresta dell’onda. Come Sergio Volpini, l’ex surfista che da tutti è stato definito l’Ottusangolo, dopo le prese in giro della Gialappa’s Band.\\ Come riporta Dilei.it, Volpini ...

“Sono fuggito dall’Italia”. Sergio Volpini 19 anni dopo il Grande Fratello : che fine ha fatto l’Ottusangolo : Il 14 settembre del 2000, in Italia, cinque milioni di persone sono davanti alla tv per una vera novità nel panorama televisivo italiano: il Grande Fratello. Dieci sconosciuti varcano la soglia di una Grande e lussuosa casa (messa su in quattro e quattr’otto a Cinecittà), e per 99 giorni saranno sotto l’occhio delle telecamere 24 ore su 24.Gli italiani, dall’altra parte dello schermo, possono spiarli da dietro il buco della serratura senza ...

Concorrenti Grande Fratello Vip 4 : Pepa de Il Segreto nel cast? : Megan Montaner dopo Il Segreto approda al GF Vip di Alfonso Signorini? Nonostante la nuova edizione del Grande Fratello Vip sia stata rimandata a Gennaio, la macchina organizzata pare davvero non essersi affatto fermata, anzi. E proprio in queste ore il magazine Vero ha riportato un’indiscrezione sul cast della nuova edizione della versione vip del padre di tutti i reality che ha già fatto molto dicustere. Di cosa si tratta? In pratica ...

Grande Fratello Vip 2020 : Megan Montaner in trattative : Grande Fratello Vip cast 2020: c’è anche Megan Montaner? Nonostante lo slittamento al prossimo gennaio, continuano a trapelare indiscrezioni e gossip sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini. Al momento nessun nome è stato ufficializzato dalla produzione ma secondo il settimanale Vero gli autori sarebbero a buon punto con […] L'articolo Grande Fratello Vip 2020: Megan Montaner in ...

