Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 22 ottobre 2019) Fino a ieri le immagini dei profili impostate invenivano visualizzate solo in, pertanto ladel vostroinpoteva essere diversa dalladel vostrodell'account. Per rendere più facile sapere quale immagine verrà visualizzata e dove,ha implementato una modifica che permette di impostare una singola immagine delin un unico posto e quindi visualizzarla in tutte le app. L'articololedeldie dell’accountproviene da TuttoAndroid.

andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: Google unifica le foto del profilo di Gmail e dell’account Google - TuttoAndroid : Google unifica le foto del profilo di Gmail e dell’account Google -