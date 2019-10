Darksiders Genesis per PC | Stadia | PS4 e Xbox One ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di martedì 22 ottobre 2019) THQ Nordic e Airship Syndicate hanno dato il via oggi ai pre-ordini per PC dell'atteso, la prima avventura in stile Diablo nella storia del franchise dicon cooperativa "da divano" e cooperativa online.presenta il debutto del quarto e ultimo cavaliere - Conflitto - che può combattere al fianco di suo fratello e dei suoi compagni cavalieri nella prima modalità cooperativa per due giocatori di. I giocatori solisti saranno in grado di alternarsi tra Conflitto e Guerra, sfruttando gli attacchi a distanza di Conflitto e gli attacchi da mischia di Guerra. Entrambi i personaggi possono attivare uno speciale contatore di attacco che li trasforma temporaneamente in una creatura colossale che lascia dietro di sé un'epica distruzione.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciate le date di uscita di #DarksidersGenesis. - badtasteit : #DarksidersGenesis: il nuovo trailer cinematografico svela la data di uscita - Console_Tribe : Darksiders Genesis, un trailer annuncia la data di uscita - -