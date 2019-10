Così brucia il Cile

Milan - caos Paquetà. Giampaolo : "Perché l'ho messo lì". Bruciato dopo un tempo - lui risponde Così : Non si trova pace in casa Milan. dopo la vittoria per 1-0 sul campo dell'Hellas Verona firmata dal rigore di Krzysztof Piatek, tiene banco il caso Paquetà. Il trequartista brasiliano, dopo un primo tempo opaco (come tutto il Milan, del resto), era stato sostituito nell'intervallo dal mister Marco Gi