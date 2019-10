Assistere i malati di tumore | un sms per la Fondazione Ant

Fonte : vanityfair

(Di martedì 22 ottobre 2019) Migliaia di persone si trovano ogni anno di fronte al dramma della malattia di un proprio famigliare. E al problema di assisterlo: corse notturne in ambulanza, ricoveri imprevisti, ansia e senso di impotenza di fronte alle necessità continue di un malato di, trasferimenti e assistenza domiciliare complicata. Da quarant’anni laAnt si impegna per garantire a tutti idi cancro una vita in dignità in ogni fase della malattia, provvedendo a portare gratuitamente nelle case cure specialistiche attraverso équipe mediche diffuse sul territorio italiano. Specialmente in quei territori in cui la salute dei cittadini è un po’ più fragile: lì Ant vuole far sentire ancora più forte la sua presenza. Per faro servono fondi. Dal 21 ottobre al 4 novembre si potrà donare al numero solidale 45590 per ampliare lo staff medico-specialistico che lavora con la. Il valore ...

mbbelluco : RT @CorriereBN: Il racconto di un progetto che funziona e porta le cure a casa dei bambini nati con malattie incurabili. Lo ha messo a punt… - robanza1 : RT @CorriereBN: Il racconto di un progetto che funziona e porta le cure a casa dei bambini nati con malattie incurabili. Lo ha messo a punt… - RobRe62 : RT @CorriereBN: Il racconto di un progetto che funziona e porta le cure a casa dei bambini nati con malattie incurabili. Lo ha messo a punt… -