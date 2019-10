Xiaomi conferma che MIUI 11 arriverà anche su altri device

MIUI 12 è già in fase di sviluppo e arriverà nel 2020 - lo conferma Xiaomi : Nonostante sia iniziato da poco il roll out di MIUI 11 in Cina, e stia per prendere il via quello Globale, Xiaomi ha già avviato lo sviluppo di MIUI 12. L'articolo MIUI 12 è già in fase di sviluppo e arriverà nel 2020, lo conferma Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 Pro 5G smontato nel teardown ufficiale - intanto c’è la conferma : quest’anno non ci saranno altri Mi MIX : Xiaomi Mi 9 Pro 5G, il nuovo smartphone di riferimento del produttore cinese presentato ufficialmente in Cina qualche giorno fa, è stato mostrato nella sua struttura interna attraverso le immagini del teardown ufficiale; intanto nelle scorse ore è arrivata anche una conferma destinata a creare un po’ di delusione: Mi MIX Alpha, presentato come concept proprio insieme al successore di Mi 9, sarà il solo nuovo modello della serie per ...

In Europa dal 16 settembre lo Xiaomi Mi 9 Lite : le specifiche confermate : Atteso per il 16 settembre lo Xiaomi Mi 9 Lite, che varcherà i confini europei a partire dal mercato spagnolo. L'OEM lo ha confermato personalmente sul proprio sito ufficiale, raggiungibile da questo indirizzo. Vi avevamo parlato di questo smartphone già ad inizio settembre, quando era misteriosamente apparso nell'elenco dei device certificati da Google, con nome in codice 'pyxis' (il medesimo del Mi CC9 lanciato nel mese di luglio sul mercato ...