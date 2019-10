Woojer Edge | il gadget indossabile che ti fa percepire le onde sonore

Fonte : wired

(Di lunedì 21 ottobre 2019) (foto: Kickstarter) Il senso dell’udito e quello del tatto sono strettamente connessi, non a caso si utilizza il verbo sentire per entrambi. Si basa proprio su questa affinità ancestrale il progetto chiamatoper la produzione diindossabili perlein modo multisensoriale.ha letteralmente spopolato su Kickstarter superando abbondantemente la quota minima per la produzione di 20mila dollari in pochissimo tempo e spingendosi fino agli attuali quasi 2 milioni, fino a meritarsi un posto in evidenza in homepage del sito di raccolte fondi. Come funziona questa tecnologia? Tutto parte da un esempio pratico: si è a un concerto e si passa vicino a un amplificatore con i suoni che pompano e vibrano nel corpo, per una sensazione potente e avvolgente. E se si potesse calibrare quest’unione tra tatto e udito in modo da poterla ...

