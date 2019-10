Pena di morte : “Da undici anni Scriviamo lettere a un detenuto americano condannato alla pena capitale. E non smetteremo mai” : Randy Halprin, 40 anni, doveva morire il 10 ottobre, nel giorno della Giornata mondiale contro la pena di morte, con un’iniezione letale nel carcere texano Polunsky Unit. Qui, da quasi vent’anni, l’uomo è detenuto nel braccio della morte. Da quando il 24 dicembre del 2000 partecipò alla più grande evasione di prigionieri mai avvenuta in Texas, insieme ad altri sei detenuti di un carcere a Sud di San Antonio, Texas. Il piano di ...

Ciclismo - Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta : morto il 22enne caduto in volata al Trofeo Bassa Valle Scrivia : Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta. Il giovane ciclista caduto durante la volata della quinta tappa del Trofeo Bassa Valle Scrivia, corsa per dilettanti andata in scena sabato pomeriggio a Molino dei Torti (in provincia di Alessandria). Il ragazzo di Prato aveva picchiato fortemente la testa contro un pilastro di un cancello a bordostrada: il casco si era spaccato e le condizioni del 22enne erano subito sembrate drammatiche. Il toscano, ...

Sullo smartphone Scriviamo veloci quasi quanto su tastiera : Si accorcia la distanza tra il tempo impiegato per digitare sui tasti tradizionali rispetto al touch screen. Lo dimostra un test globale: usando i due pollici per scrivere su cellulare arriviamo fino a 38 parole al minuto

Quel che non Scriviamo in Internet : Quel che non scriviamo in Internet Quando muore qualcuno non cambia niente. Smette di esistere, e salvo qualche situazione un po’ imbarazzante con i social network tipo un walltext di “condoglianze”, svanisce nel nulla. Il mondo prosegue come se non fosse mai esistito e galoppa verso nuove notizie, nuove indignazioni, nuove condivisioni. Per i parenti di Quella persona è un’esperienza allucinante. Il mondo ti concede una, forse due ...

