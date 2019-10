Le nozze blindate di Rafa Nadal con la sua Meri 

Fonte : agi

(Di lunedì 21 ottobre 2019)ha avuto il matrimonio che sognava, con tutti gli amici, sul mare della sua isola, lontano dalla pazza folla. E l'ha avuto, alle 12 del 19 ottobre, come mostrano le poche foto ufficiali, mentre posa, in completo grigio chiaro, abbracciato e solare, accanto alla fidanzata di sempre, Maria Francisca Perellò (anni 31, due meno di lui), in bianco, che gli altri chiamano Xisca e lui chiama Meri dal 2005, quando l'ha conosciuta e ne è rimasto abbagliato. “Per espresso desiderio degli sposi”, tutti gli invitati erano disarmati, di telefonini e macchine fotografiche. Valeva per i compagni di tennis, i connazionali “Feli” (Feliciano Lopez), “Ferru” (David Ferrer), Albert (Albert Costa), Carlos (Moya), Alex (Corretja), Marc (il compagno di doppio, Lopez) e Fernando (Verdasco), più l'argentino Juan (Monaco). Valeva per l'amico del cuore del calcio Iker (il mitico portiere ...

