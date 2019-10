Il robot che vuole reinventare l’apprendimento nei bambini

A Maker Faire il robot cucciolo iCub che interagisce con l'uomo : Ha fattezze bimbo di quattro anni ed è l'unico con pelle artificiale. Realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia per studiare l'intelligenza artificiale applicata ai robot

Il robot che risolve il cubo di Rubik : E' Dactyl, il braccio robotico che riesce a manipolare il gioco. Un passo avanti per macchine industriali e di consumo più agili

Dactyl - il robot che risolve il cubo di Rubik con una mano sola : (foto: OpenAi) Si chiama Dactyl ed è un robottino che si è appena dimostrato in grado di risolvere il cubo di Rubik con una sola mano in 4 minuti. A raccontarlo sono i suoi ideatori dell’organizzazione non profit americana per la ricerca sull’intelligenza artificiale OpenAi, co-fondata da Elon Musk, secondo i quali il robot rappresenta un importante passo in avanti verso lo sviluppo di macchine ancora più agili, in grado di aiutarci ...

H-1 è un robot con pelle artificiale sensibile che può abbracciare una persona senza ferirla : I ricercatori dell’Università tecnica di Monaco hanno realizzato una pelle artificiale sensibile che consente ai robot di avere una percezione sensoriale del loro corpo e dell’ambiente. Un passo fondamentale per instaurare uno stretto contatto con le persone. Merito dell’ispirazione ai modelli biologici, che hanno permesso per la prima volta la creazione di un robot autonomo di dimensioni umane, dotato di pelle artificiale su ...

L’apprendimento profondo aiuta a progettare robot simili alle mosche : Ricercatori dell’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne hanno sviluppato Deep3DFly, un software di acquisizione del movimento basato sull’apprendimento profondo, che utilizza viste multiple della telecamera per modellare i movimenti di una mosca in tre dimensioni. L’obiettivo finale è quello di utilizzare questa conoscenza per progettare robot a forma di mosca. Le mosche non sono insetti che affascinano gli esseri umani, che ...

robot morbido che si muove come un verme potrebbe rivoluzionare gli indumenti indossabili : I ricercatori della Faculty of Applied Science & Engineering dell’Università di Toronto hanno creato un Robot in miniatura che può strisciare con un movimento simile a quello di un verme. La tecnologia di base potrebbe un giorno trasformare le industrie dell’aviazione e dei dispositivi indossabili intelligenti. Il professor Hani Naguib e il suo gruppo di lavoro sono specializzati in materiali intelligenti. Una linea della loro ...

L'innovazione grillina : i robot ordinati e mai attivati perché non c'è la presa : I robot voluti dal nuovo ministro delL'innovazione, Paola Pisano, per il Comune di Torino non sono mai entrati in funzione: all'anagrafe non c'è la presa per ricaricarli. Altro che innovazione tecnologica. In un anno la ministra grillina, Paola Pisano, non è riuscita a trovare una presa elettrica adatta a far funzionare due robot acquistati quando era assessore nella giunta Appendino a Torino. I Sanbot prodotti da un’azienda veneta, la Omitech, ...

I robot aspirapolvere Roomba ora evitano le zone problematiche e si ricaricano in modo più intelligente : I robot aspirapolvere Roomba di irobot hanno appena ricevuto un aggiornamento che migliora le loro abilità di pulizia. Tramite l'app Home di irobot ora è possibile definire delle aree specifiche che i modelli Roomba i/s e Braava jet M6 non possono visitare, in modo da tenerli lontani dalle ciotole di cibo dell'animale domestico, tappeti o altre zone problematiche. L'articolo I robot aspirapolvere Roomba ora evitano le zone problematiche e si ...

Perché in un mondo popolato dai robot saremo ospiti sgraditi? : Per un robot è più semplice interagire con un altro robot che con un essere umano. Per un'auto a guida autonoma è più semplice muoversi in strade percorse da auto simili, invece che da auto a guida umana. Una semplice constatazione che ci fa intuire, però, quali incentivi opereranno sempre più nel prossimo futuro nei campi della robotica sociale

La rivoluzione dei robot taglierà 200mila posti alle banche Usa : Le banche e le assicurazioni sono tra le più colpite dall'invasione dei “ChatBot”, le finestre con gli assistenti virtuali, ora molto diffuse, che utilizzano l'intelligenza artificiale per rispondere all'istante alle richieste dei clienti sui siti internet e le app

Un esoscheletro robotico controllato dal pensiero : (immagine: The Lancet) Thibault (il cognome resta anonimo) è il primo paziente tetraplegico al mondo a tornare a camminare e a muovere le braccia grazie a una tuta robotica, più precisamente un esoscheletro a quattro arti controllato con la mente. Certo, l’autonomia è un’altra cosa – riconoscono gli esperti che hanno messo in piedi il progetto – e ci vorrà ancora diverso tempo per migliorare la tecnologia e portarla fuori dal laboratorio. Ma per ...

Creato un “calamaro robot” per le ricognizioni acquatiche : sarà utilizzato per missioni militari e scientifiche : Il futuristico prototipo di un robot acquatico ispirato alla strategia che i calamari usano per nuotare è stato messo a punto di recente. Si tratta di robot “super veloci” che imitano la classica propulsione a getto dei calamari, realizzati con materiali “intelligenti” e che potrebbero rappresentare un importante vantaggio per le ricognizioni militari o per spedizioni scientifiche, pur avendo un basso impatto ambientale. ...

Uno spot per Spot - il primo cane robot. Che non convince : Prima o poi il momento sarebbe arrivato. I robot, quelli veri, quelli che chiamavamo “automi” per prendere un po’ le distanze rispetto a macchine che minacciavano di essere sempre più simili agli esseri umani, sono fra noi. Tutto ci saremmo aspettati meno che uno Spot per un cane robot, come se fosse un qualsiasi prodotto di largo consumo (e nella mente di chi lo produce, evidentemente, già lo è). Tipico impianto demo, con una ...

Sanità - Roma : al San Carlo di Nancy arriva il robot Da Vinci XI per le patologie urologiche : Medici con competenza internazionale, sale operatorie di ultima generazione e da oggi anche uno strumento innovativo per trattare le patologie urologiche messo al servizio dei pazienti. E’ il Robot da Vinci Xi una tecnologia d’avanguardia per la chirurgia mininvasiva di precisione che arricchisce ancora di più l’offerta dell’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma, Ospedale Generale di Zona di GVM Care & ...