Ibrahimovic | ' I compagni più forti con cui ho giocato sono stati Gattuso e Viera'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 21 ottobre 2019) È stato ed è uno deiri più importanti degli ultimi 20 anni del calcio ed insieme a Cristiano Ronaldo e Messi e rappresenta ilre ideale in termini di qualità per ogni tecnico: parliamo di Zlatan, attualmente punta al Los Angeles Galaxy ma che vanta una storia importante a livello europeo con società come Juventus, Milan, Inter, Barcellona e Manchester United. In un'intervista sulla Gazzetta lo svedese ha parlato di diversi argomenti, dalla Serie A al possibile prossimo approdo nel nostro campionato, fino al valore dei singoliri, in particolar modo su Cristiano Ronaldo e Messi. Ma a sorprendere è la risposta data in merito alre più forte con cui abbia mai: una risposta che ha sorpreso tutti, in quanto ha dato risalto non tanto al valore tecnico delre, ma a quello caratteriale e di agonismo, citando in particolar modo Rino...

