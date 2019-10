FUT 20 | EVENTO SCREAM E UCL SBC ?

Sviluppo sostenibile - arriva il Saturdays for FUTure : l’evento per la spesa responsabile. “Un gesto quotidiano per una piccola rivoluzione” : Dopo lo sciopero per il clima, in Italia arriva Saturdays for Future organizzato da NeXt, Nuova economia per tutti, e ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile, per supportare con azioni concrete e dal basso i movimenti nazionali e internazionali dei Fridays for Future, che ieri hanno mosso migliaia di giovani in tutta Italia. Come? Promuovendo gli acquisti da artigiani locali o in botteghe eque e solidali o ancora aperitivi ...