Due infermiere identiche fanno nascere due gemelline | è festa in ospedale

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Duegemelle che assistono a un parto di bambine gemelle come loro. È accaduto in unin Georgia, e la storia delle quattro gemelle è apparsa sui media americani e non solo. Anche le duesono nate in quella struttura 26 anni fa: “Ero entusiasta di fare assistenza a un parto con mia sorella- ha spiegato una delle due giovani donne - ma non mi è passato per la testa inizialmente che noi eravamo gemelle e anche le bambine lo fossero”.

