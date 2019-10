Brunetta | Un Salvini inclusivo è musica per le mie orecchie

Fonte : blogo

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Dopo aver disertato la manifestazione di sabato scorso a Piazza San Giovanni per non ritrovarsi accanto a CasaPound,oggi è tornato a spendere parole di elogio per Matteo, nel quale vede "un leader".L'imbarazzo per la presenza dei neofascisti, ai qualiaveva virtualmente "aperto la piazza" come a tutti "gli italiani di buona volontà", sembra proprio passato all'ex Ministro per la pubblica amministrazione. Perè improvvisamente diventato un'altra persona sotto qualsiasi punto di vista: "Quella di, oggi, èper le mie: dice di volere una coalizione ampia, inclusiva, con le componenti liberale, laica, socialista. E questo significa che è definitivamente tramontata la Lega sovranista estremista, anti-Euro, quella dei Borghi e Bagnai, quella contro la von der Leyen, quella dell'uomo solo al comando, dei pieni ...

