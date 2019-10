Android GO è la versione “light” del sistema operativo per gli smartphone poco potenti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) In pochi avranno sentito parlare diGO, ilpresentato da Google a dicembre del 2017 e specificatamente rivolto aglicon caratteristiche tecniche meno. In particolare si tratta di dispositivi con RAM non superiore a 1,5 Gigabyte e con uno spazio interno di archiviazione di 8/16 Gigabyte. La sua peculiarità è che è totalmente privo di personalizzazioni software, per non appesantire troppo la parte hardware. Mancano inoltre molte delle funzioni che sono presenti abitualmente nelle altre versioni di, come ad esempio le animazioni. In più, tutte le app della G-Suite sono inGO, ossia con meno funzionalità, un aspetto grafico più semplice e un’occupazione di memoria minore. Fra le applicazioni pensate appositamente per questa particolareci sono YouTube GO, Google Maps GO, Gmail GO, Assistant GO. È dai ...

