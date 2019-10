Alessandro Cesarini scomparso | l' appello dei genitori | Aveva tanta paura di essere

Alessandro Cesarini - 14enne scomparso da giorni a Civitavecchia : l’appello dei genitori per ritrovarlo : I genitori sono andati a svegliarlo la mattina e non lo hanno trovato: Alessandro Cesarini, un ragazzino 14enne di Civitavecchia, in provincia di Roma, è scomparso da giovedì 17 ottobre. Le ricerche sono scattate quando la madre e il padre del ragazzo si sono rivolti alla polizia, venerdì pomeriggio. I due hanno anche lanciato un appello sui social, diffondendo una fotografia del figlio per aiutare eventuali testimoni ...