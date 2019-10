Vieira | “Ho sentito i cori Succede troppo spesso e non deve essere così”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il giocatore della Sampdoria, oggetto dirazzisti da parte dei tifosi giallorossi durante Sampdoria-Roma, ha parlato ai microfoni di A tutta rete, su Rai2. E’ apparso visibilmente provato dall’accaduto e quando gli è stato chiesto cosa fosse successo ha dichiarato: “Certo che ho. Però non volevo parlare di questo.e noncosì. Ma andiamo avanti”. In imbarazzo per la difficoltà di padroneggiare la lingua italiana,non ha aggiunto altro. L'articolo: “Hoe noncosì” sembrail primo su ilNapolista.

