Tennis | ATP Mosca 2019 | Andrey Rublev trionfa in casa | spazzato via Adrian Mannarino

Fonte : oasport

(Di domenica 20 ottobre 2019) Trionfo innel torneo ATP 250 diper il visibilio del pubblico: sul cemento indoor russo, numero 6 del tabellone, spazza via in un’ora di gioco il transalpino, testa di serie numero 7, con il nettissimo score di 6-4 6-0. Il primo set si apre subito bene per il padrone di, che trova il break a 15 e lo conferma agevolmente, portandosi sul 2-0 con il parziale iniziale di 8 punti a 2. Il francese si procura l’occasione per rientrare, ma nel sesto game spreca la palla per il 3-3.sale così 4-2 e senza problemi nei seguenti due turni a servizio chiude 6-4 in 40 minuti. Monologo dinella seconda frazione, dove perci sono soltanto le briciole: il francese perde i primi otto punti e poi l’onda del russo è inarrestabile. Il transalpino conquista appena due punti nel terzo game ed uno nel quarto, poi ne vince ...

InteBNLdItalia : Un 2019 in continua crescita che lo ha riportato al suo best ranking No. 31 #ATP! ?? Buon compleanno… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… - SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… -