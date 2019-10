Milan | Elliot starebbe pensando a Pep Guardiola e Marc Overmars

Il Milan mai così in rosso : Elliott chiude il bilancio a meno 146 milioni di euro : Il Milan di Elliott chiude il bilancio in rosso per 146 milioni di euro. È il peggiore della storia del Milan. Non male come primato dopo un anno di gestione, si fa per dire ovviamente. Il club ha cambiato proprietà nell’estate del 2018, è passato da Yonghong Li al fondo americano. Ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2019 con un rosso nel consolidato per 145,9 milioni. C’è stato un peggioramento di circa 20 milioni rispetto alla ...

Milan - da Elliott investimenti per 325 milioni di euro : Ammontano complessivamente a 325 milioni di euro gli investimenti di Elliott nel Milan per ripianare le perdite. La cifra emerge dalla lettura del bilancio consolidato del club rossonero chiuso lo scorso 30 giugno 2019. “Il socio Rossoneri Sport Investment Luxembourg Sarl ha effettuato nel corso dell’esercizio 2018/19 ricapitalizzazioni per 265,6 milioni di euro, di cui in […] L'articolo Milan, da Elliott investimenti per 325 ...

Milan - Galliani mette le cose in chiaro : “non abbiamo venduto a Elliott - se Yonghong Li non ci avesse pagato…” : L’ex ad del Milan è entrato nel botta e risposta tra Gazidis e Berlusconi, facendo ulteriormente chiarezza Ad aprire le danze ci ha pensato Ivan Gazidis, rivelando come il Fondo Elliott abbia salvato il Milan dalla Serie D. A stretto giro di posta è arrivata la dura replica dell’ex presidente Silvio Berlusconi, seguita poi dalla precisazione di Adriano Galliani. LaPresse/Spada L’ex ad rossonero è intervenuto questa ...

Galliani : “Monza col vento in poppa. Milan? Noi abbiamo ceduto a Li non a Elliott” : Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, l’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha fatto il punto sul percorso di crescita dei brianzoli: “Siamo con il vento in poppa ma siamo solo alla nona giornata, l’obiettivo è arrivare primi per provare a vincere il campionato. Le cose vanno fatte per gradi, piano piano dobbiamo far crescere i nostri ragazzi senza mettere pressione e con i piedi ...

Milan - non solo Giampaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...

Milan - Elliott studia il Bayern per l’azionariato : In attesa di risorgere dal punto di vista sportivo e di riportare il bilancio in equilibrio, il Milan e il suo azionista Elliott studiano il modello di business di uno dei club europei più titolati, il Bayern di Monaco. Infatti, secondo indiscrezioni riportate dal Sole 24 Ore, il fondo americano (che contattato dal quotidiano economico-finanziario […] L'articolo Milan, Elliott studia il Bayern per l’azionariato è stato realizzato da ...

Elliott pronto a ricapitalizzare il Milan : Aumenta l’ammontare complessivo investito del fondo Elliott nel capitale del Milan. Dopo l’acquisto del club nell’estate del 2018, tramite l’escussione del pegno sul credito da 370 milioni di euro (interessi compresi) nei confronti della Rossoneri Sport (allora controllata da Yonghong Li) e la decisione di convertire in capitale i due bond da complessivi 128 milioni […] L'articolo Elliott pronto a ricapitalizzare il ...

Milan - Elliot avrebbe perso la pazienza : Gattuso potrebbe tornare sulla panchina rossonera : La proprietà del Milan, Elliott Management, avrebbe "perso la pazienza" alla luce dell'attuale momento del club. I rossoneri avevano come obiettivo quello della qualificazione alla Champions League, facendo meglio della scorsa stagione quando si sono piazzati quinti ad un punto dalla massima competizione europea. Elliott ha investito molto in acquisti di giovani durante l'estate, spendendo circa 69 milioni di euro (come riportato dall'esperto ...

Milan - l'uomo di Elliot in città : il summit con cui si decide il futuro della società : Primi momenti di difficoltà del Milan americano ed ecco che i pezzi grossi dirigenziali scendono in campo. Gordon Elliott Singer, figlio del patron rossonero Paul, si è fatto vivo a San Siro per accertarsi dello stato di salute della sua creatura che, a giudicare dai risultati, non se la sta passand

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...

Elliott : «Il Milan non è in vendita» : «Elliott smentisce categoricamente le voci riguardanti l’interesse di Bernard Arnault e del gruppo LVMH ad acquisire AC Milan. Elliott conferma che il Club non è in vendita». È quanto dichiarato all’Ansa un portavoce del fondo americano su una possibile vendita del club rossonero. L'articolo Elliott: «Il Milan non è in vendita» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cessione Milan - arriva anche la nota di Elliott : le precisazioni del fondo americano : Cessione Milan – “Elliott smentisce categoricamente le voci riguardanti l’interesse di Bernard Arnault e del gruppo LVMH ad acquisire AC Milan. Elliott conferma che il Club non è in vendita”. Queste le precisazioni di un portavoce del fondo americano Elliott, ai microfoni dell’Ansa, dopo le smentite già arrivate dal diretto interessato Arnault. Cessione Milan, il gruppo Arnault allo scoperto: la smentita ...

Repubblica : Louis Vuitton/Milan - si tratta. Elliott spinge lo stadio per rendere appetibile la vendita : E’ da due mesi che negli ambienti parigini della moda circola la voce che Bernard Arnault, proprietario del gruppo Lvmh–Louis Vuitton, voglia acquisire il Milan. La notizia è stata smentita dalla multinazionale, ma i Milanisti si aggrappano alla speranza, scrive Repubblica. Il club non centra la Champions da 6 anni e anche in questa stagione ha iniziato male, con 3 sconfitte in 5 giornate. Hanno fatto peggio solo Spal e Sampdoria. I tifosi ...