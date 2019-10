Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 19 ottobre 2019) LONDRA - Il piano di Borisdi vedere approvato il suo accordo in Parlamento entro sabato è stato vanificato da un emendamento che lo obbliga a chiedere un’altra proroga all’Unione europea. Nel pomeriggio il premier ha detto di non essere disposto a chiedere il rinvio ma in serata ha inviato tre lettere al presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Il primo documento, non firmato dal premier, richiede l’estensione copiando parola per parola il testo del Benn Act, la legge che ha obbligato l’esecutivo a chiedere di allungare i tempi. Il secondo documento, firmato da, chiede ai capi di governo dei 27 stati membri di rifiutare la richiesta di rinvio (“un’estensione rischia di danneggiare gli interessi del Regno Unito e dei nostri partner europei”). Il governo ha allegato un altro documento di protocollo firmato dal ...

GregSorgi : Il Parlamento sconvolge il piano di Boris ma c’è una consolazione per il premier: siamo molto vicini a una maggiora… - paoloigna1 : non è una battaglia formale Johnson fermato ma non domato - Doom3Gloom : @lmisculin @konrad_ilpost Sisi, peró quando l'ho letto io finiva con 'la notizia dell’accordo indica che hanno camb… -