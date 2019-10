Governo | M5S contro Conte | ' Combattere l' evasione con un approccio culturale diverso'

"Tanti senatori M5S verso il Cdx" La 'bomba' Centinaio sul Governo : "In Senato vedo tante crepe nel gruppo dei 5 Stelle, soprattutto dopo quanto accaduto ieri in Aula sul provvedimento delle crisi aziendali. Tra i senatori del Movimento 5 Stelle sono sempre più le crepe e una grandissima si sta aprendo sul caso Ilva, tanto... Segui su affaritaliani.it

Rifiuti : discariche Oikos in Sicilia - M5S chiede chiarimenti al Governo : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Fare chiarezza sulle discariche della Oikos a Motta, in provincia di Catania. E' la richiesta avanzata dalla deputata del M5S Simona Suriano con una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione. In particolare Suriano ha chiesto di accertare

Rifiuti : discariche Oikos in Sicilia - M5S chiede chiarimenti al Governo : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Fare chiarezza sulle discariche della Oikos a Motta, in provincia di Catania. E’ la richiesta avanzata dalla deputata del M5S Simona Suriano con una interrogazione ai ministri dell’Ambiente, della Salute e dell’Istruzione. In particolare Suriano ha chiesto di accertare “eventuali contaminazioni inquinanti e potenzialmente dannose per i cittadini, l’apertura di un tavolo ...

Governo : Renzi - ‘accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta. “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: ...

Matteo Salvini - operazione "spallata al Governo" : i dieci senatori M5s pronti a passare alla Lega : Ci sono dieci grillini pronti a lasciare Luigi Di Maio e il Movimento 5 stelle per la Lega. Non si sanno ancora i nomi ma si tratta di dieci senatori, forse di più. Matteo Salvini sta mettendo in atto l'operazione "spallata al governo". Che comincia sabato 19 a Roma con la manifestazione della Lega

Governo - Salvini : “Per M5s il Pd era il partito di Bibbiano - ora va tutto bene. Conte? L’avvocato del ciuffo” : “Per il M5s, il Pd era il partito di Bibbiano e di mafia capitale. Ora va tutto bene, ma c’è un limite alla decenza. Nelle elezioni regionali addirittura il simbolo dei 5 stelle è sotto quello del partito democratico. Conte? È l’avvocato del ciuffo“. A dirlo, in una diretta Facebook, il leader della Lega, Matteo Salvini, che attacca soprattuto gli ex alleati di Governo proprio per l’accordo fatto da Luigi Di Maio, a ...

Manovra : fonti Governo M5S - ‘c’è accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

M5s - Di Maio spiega la nuova organizzazione del movmento : “Resteremo al Governo altri 10 anni” : “La riorganizzazione non serve ai parlamentari, agli attivisti, o agli eletti, ma serve a una Regione come questa dove se c’è un problema un cittadino non sa con chi parlare del Movimento”. Lo dice il leader M5S Luigi Di Maio dal palco di Italia 5 Stelle annunciando che “dal 12 ottobre all’11 novembre tutte le persone che vogliono far parte della nuova squadra dovranno presentare i loro progetti”. E dopo la ...

Salva-Governo o scassa-sinistra?Tutti i dubbi sull'alleanza Pd-M5s : Adesso Zingaretti rompe gli indugi, fa un altro passo avanti nel rapporto fra Pd e M5S puntando a trasformare l’attuale patto in una “alleanza organica” fra i due partiti al governo Segui su affaritaliani.it

I partiti di Governo battono il Cdx E il M5S stacca di 2 punti il Pd. Dati : La somma dei partiti che sostengono il governo Conte II (Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Italia Viva e Liberi e Uguali) batte il classico e rinato Centrodestra 45 a 44%. E' il risultato delle stime datate 11 ottobre del sondaggista Renato Mannheimer... Segui su affaritaliani.it

Festa M5s - assente Paragone : 'Abbiamo fatto un Governo col Pd - cosa posso raccontare?' : A Napoli, alla Festa per i dieci anni del MoVimento Cinque Stelle sono in molti a non aver preso parte. Tra questi c'è anche il giornalista e senatore del MoVimento Gianluigi Paragone: già in occasione della nascita del governo giallorosso aveva maniFestato la sua contrarietà. Assenti illustri anche gli ex ministri Barbara Lezzi e Giulia Grillo, oltre ad Alessandro Di Battista. L'assenza del senatore Paragone Il senatore del M5s Gianluigi ...

Gianluigi Paragone assente alla festa M5s di Di Maio : "Abbiamo fatto un Governo col Pd - cosa vado a fare?" : Più che amarezza, imbarazzo. E rabbia. Gianluigi Paragone sarà uno degli assenti eccellenti alla festa di compleanno del Movimento 5 Stelle di Napoli. I 10 anni di vita della creatura di Beppe Grillo cadono in un momento particolare: i 5 Stelle sono al governo, sì, ma travolti da una contestazione i

Massimo D'Alema "consulente" di Giuseppe Conte : lo scoop de Il Foglio sulla nascita del Governo Pd-M5s : Un'indiscrezione esplosiva sul governo giallorosso. Al centro Giuseppe Conte e il suo "consulente", ovvero Massimo D'Alema. Un succoso retroscena della fondamenta assai solide rilanciato da Il Foglio, che indaga sul legame che unisce il premier all'ex segretario del Pds. Un legame che sarebbe sorto

Governo - lite in tv tra Calenda e Padellaro : “M5s e Pd insieme fanno ridere”. “Allora facciamo l’esecutivo Calenda” : “Nel momento in cui Pd e M5s che si dicevano l’un con l’altro che erano il male assoluto della democrazia italiana, decidono di mettersi insieme per la salvezza della Repubblica fanno ridere. Non diciamo balle”. Ospite a Piazzapulita, su La7, l’ex esponente del Pd Carlo Calenda si arrabbia con il fondatore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, e attacca l’attuale Governo giallorosso. “facciamo il ...