U&D | registrazione 17 ottobre | litigio tra Enzo e Pamela | che lasciano il programma

Registrazione Trono Over U&D del 17 ottobre : Guarnieri e la Platano escono insieme : La 'telenovela' dell'autunno 2019 potrebbe essere arrivata ieri 17 ottobre al suo capito conclusivo. Nella Registrazione del Trono Over di Uomini e donne, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono riusciti a stupire il pubblico presente in studio con un nuovo capovolgimento di fronte nella loro storia. Dopo avere dichiarato, la scorsa settimana, di non essere più innamorata del suo ex fidanzato, la Platano ha deciso di concedergli una ...

U&D - registrazione del 16 ottobre : la Enardu e l'ex compagno si confrontano dopo l'addio : dopo la messa in onda del falò finale tra Pago e Serena Enardu a Temptation Island ed al termine del quale si sono detti addio, i due ex fidanzati si sono rivisti nello studio di Uomini e donne. Da quanto trapela dalle anticipazioni pubblicate sul sito 'Il Vicolo delle news' e riguardanti proprio la registrazione del 16 ottobre, si viene a sapere che Pago e Serena si sono nuovamente affrontati di fronte al pubblico di Maria De Filippi. Un ...

U&D - anticipazioni registrazione 11 ottobre : due di picche per Gemma Galgani e Riccardo : Le anticipazioni della nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne dello scorso 11 ottobre, ci regalano numerose novità e colpi di scena, come riportato dal "Vicolo delle News" che vedremo nel corso della prossima settimana. Gemma Galgani ha raccontato la conoscenza con JeanPierre. Il cavaliere, però, non ha mostrato il suo stesso interesse, nonostante le abbia dato un bacio a stampo e abbia deciso di accettare nuove conoscenze. Ida ...

Registrazione Trono Over U&D dell'11 ottobre : Ida non ama più Guarnieri - lui piange : Ci si aspettavano buone notizie per Riccardo Guarnieri e Ida Platano nella prima Registrazione del Trono Over di Uomini e donne dopo la dichiarazione d'amore del cavaliere avvenuta circa una settimana fa. Nei giorni scorsi, infatti, la coppia era stata avvistata insieme per le vie di Brescia, città in cui lei vive. Il fatto che Riccardo avesse con sé una valigia, aveva indotto a pensare ad un loro ricongiungimento, suggellato da qualche giorno ...

Spoiler U&D : nell'ultima registrazione Raselli bacia Giovanna - lei litiga con Tina : Giovedì 10 ottobre si è tenuta una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne e che ha visto protagonisti ancora una volta i due tronisti Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Da quanto riportano le anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news', sembra che i due giovani, si contenderanno oltre a Veronica, anche la nuova arrivata Giovanna. Quest'ultima, rifiuterà l'invito di Zarino di uscire in esterna, in quanto già uscita con ...

U&D - registrazione 2 ottobre : in studio Simone e Chiara : Le anticipazioni del trono classico di Uomini e donne rivelano che durante la registrazione del 2 ottobre, in studio sono stati presenti come ospiti Anna Pettinelli con il suo compagno e Simone Bonaccorsi con la fidanzata. Anticipazioni Uomini e Donne: in studio Anna Pettinelli e Stefano Nel programma di Maria De Filippi saranno ospitate, nel corso del trono classico le due coppie che sono uscite da Temptation Island VIP. Durante la ...

U&D - trono classico spoiler registrazione di ieri : Sara se ne va dal programma : Brutte notizie giungono da U&D, relativamente al trono classico. La stessa padrona di casa rivela che Sara Tozzi uscirà di scena e non siederà più sulla poltrona rossa. La tronista ha capito di amare ancora il suo ex fidanzato, perché, uscendo con altri, pensava costantemente a lui. U&D, trono classico orfano di una tronista, Sara Tozzi Purtroppo non inizia bene la stagione di Uomini e Donne. Se nel trono Over, Gemma piange di delusione ...

Anticipazioni U&D - registrazione 25 settembre : Veronica si dichiara per Alessandro : La registrazione del Trono Classico di Uomini e o donne che si è tenuta ieri 25 settembre ha concesso ampio spazio all'abbandono del trono di Sara Tozzi ma non solo. In essa, una corteggiatrice indecisa ha finalmente espresso la sua preferenza per un tronista: Veronica, che nelle prime puntate era uscita sia con Alessandro che con Giulio, ha riflettuto dopo un litigio con Zarino e si è dichiarata per lui. Il fatto ha scatenato l'inevitabile ...

Raffaella Mennoia si è sposata : le nozze segrete annunciate nella registrazione di U&D : Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha voluto fare un annuncio che riguardava il suo braccio destro Raffaella Mennoia. La conduttrice, così come svelato dalle anticipazioni sulla registrazione di oggi, ha svelato che Raffaella è convolata a nozze. La Mennoia si è sposata con il suo fidanzato Alessio Sakara, che il pubblico di Canale 5 ...