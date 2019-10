LIVE Sinner-Tiafoe | Atp Anversa 2019 in DIRETTA | 6-4 3-6 3-2 | l’americano conquista il

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 3-6 1-0 - l’americano conquista il secondo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ottima prima di Tiafoe. 30-30 Bravo Tiafoe a chiudere a rete. 15-30 Tiafoe sbaglia un comodo dritto. 0-15 Sinner sfonda con il dritto. 1-0 Sinner conquista il primo game del terzo set. 40-0 Sinner incide con il rovescio ed obbliga Tiafoe all’errore. 15-0 Subito un’ottima prima. Comincia il terzo set con Sinner al servizio. 3-6 secondo SET PER TIAFOE! L’americano chiude ...

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 2-3 - l'altoatesino conquista il primo set : 30-15 Lunga la risposta di Sinner. 15-15 Tiafoe stecca con il dritto. 2-4 BREAK DI TIAFOE! Altro scambio durissimo e purtroppo alla fine il dritto di Sinner finisce lungo. 30-40 Ace di Sinner. 15-40 Due palle break per Tiafoe, che vince uno scambio durissimo. 15-30 Brutto errore di Sinner. Momento difficile ora per l'azzurro. 15-0 Lungo scambio che alla fine viene vinto da Sinner. 2-3 ...

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 1-2 - l'altoatesino conquista il primo set : 15-30 Esce di pochissimo il dritto di Sinner. 15-15 Tiafoe sbaglia la risposta. 0-15 Si ferma sul nastro il passante di Sinner. 1-2 Tiafoe tiene il servizio e resta avanti nel secondo set. 40-15 Prima vincente dell'americano. 30-15 Bel vincente di dritto dell'americano. 0-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Tiafoe. 1-1 Prima vincente di Sinner, che vince il game. 40-30 Doppio ...

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : 6-4 - l'altoatesino conquista il primo set : 6-4 primo SET JANNIK SINNER! La chiusura perfetta dell'azzurro. Ace di Jannik e vittoria del primo set dopo solo 35 minuti. 40-30 SET POINT SINNER! 30-30 Brutto errore di rovescio di Tiafoe. 15-30 Scambio durissimo e alla fine Sinner riesce a far male con il rovescio. 0-30 Scappa via il dritto all'altoatesino. 0-15 Doppio fallo di Sinner. 5-4 Prima vincente di Tiafoe, ma ora Sinner ...

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : 2-3 - inizio di match senza break : 0-30 Grande scambio e alla fine Sinner vince il punto. 3-3 Altro ace di Sinner che chiude il game. 40-30 Ace di Sinner. 30-30 Scappa il dritto di Jannik. 30-15 Prima vincente di Sinner. 15-15 In rete il dritto di Sinner. 2-3 Ace di Tiafoe che tiene il servizio. 40-15 Ancora un servizio al corpo incisivo per Tiafoe. 30-15 Prima vincente dell'americano. 15-15 Scappa il rovescio di ...

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : 1-2 - inizio di match senza break : 1-2 Bella prima al centro di Tiafoe. 40-30 Scappa il dritto dell'azzurro. 30-30 Sinner non chiude a rete e alla fine Tiafoe chiude al secondo passante. 15-30 Tiafoe chiude con la volèe alta di dritto. 0-30 Altro brutto errore di dritto dell'americano. 0-15 Tiafoe sbaglia di rovescio. 1-1 Quarto servizio vincente dell'altoatesino. 40-0 Altro ace di Sinner. 30-0 Ace di ...

LIVE Sinner-Tiafoe - Atp Anversa 2019 in DIRETTA : grande sfida tra NextGen - l'azzurro vuole la Top-100! : 13.35: Jannik Sinner va a caccia della sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Inoltre con una vittoria l'altoatesino potrebbe entrare nella Top-100 del ranking mondiale. 13.30: Buongiorno e cominciamo la DIRETTA di Sinner-Tiafoe. Il programma di Sinner-Tiafoe – La presentazione di Sinner-Tiafoe Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Frances Tiafoe,

LIVE Sinner-Monfils 6-3 6-2 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : straordinaria vittoria dell'altoatesino in un'ora di gioco! : 17.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 17.54 L'ultimo punto è stato un rovescio lungo di Monfils, ora Jannik, che sale virtualmente al numero 108 del mondo, sfiderà nei quarti di finale un altro NextGen, lo statunitense Frances Tiafoe! 6-2 straordinaria vittoria DI JANNIK SINNER! Distrutto in un'ora di gioco Gael Monfils! 30-40 Risposta di dritto in rete di ...

LIVE Sinner-Monfils 6-3 5-2 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : l'altoatesino vince il primo set giocando alla grande ed è avanti di un break anche nel secondo! : 5-2 Servizio e dritto vincente di Sinner. 40-0 Altra risposta sbagliata da Monfils. 30-0 Prima vincente di Sinner. 15-0 Attacco di rovescio di Sinner. 4-2 Prima vincente di Monfils. 40-15 Dritto steccato da Sinner. 30-15 Servizio e dritto vincente di Monfils. 15-15 Prima vincente di Monfils. 0-15 Volée al corpo fuori misura di Monfils. 4-1 Rovescio in rete di Monfils! 40-15 Altra prima ...

LIVE Sinner-Monfils 6-3 4-1 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : l'altoatesino vince il primo set giocando alla grande ed è avanti di un break anche nel secondo! : 4-1 Rovescio in rete di Monfils! 40-15 Altra prima vincente di Sinner. 30-15 Rovescio larghissimo di Monfils. 15-15 Rovescio sul nastro di Sinner. 15-0 Passante vincente di Sinner! 3-1 Volée di rovescio in rete di Monfils e break! 15-40 Attacco di rovescio di Sinner, due palle break! 15-30 Rovescio vincente di Monfils. 0-30 Rovescio in rete di Monfils. 0-15 Servizio e volée di rovescio in rete ...

LIVE Sinner-Monfils 6-3 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : l'altoatesino vince il primo set giocando alla grande! : 40-40 Attacco di dritto di Sinner! 40-A Dritto largo di Sinner, palla break. 40-40 Dritto lungolinea vincente di Monfils. 40-30 Doppio fallo di Sinner. 40-15 Attacco di dritto di Sinner! 30-15 Risposta di dritto lunga di Monfils. 15-15 Risposta di rovescio steccata di Monfils. 0-15 Attacco di dritto di Monfils. 6-3 Altro dritto in rete di Monfils! primo SET SINNER! 15-40 Ace di Monfils. 0-40 ...

LIVE Sinner-Monfils 5-3 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : esame di maturità per l'altoatesino che è già avanti di un break! : 0-30 Dritto in rete di Monfils. 0-15 Dritto in rete di Monfils, grande Sinner, 5-3 Attacco di dritto di Sinner! 40-15 Prima vincente di Sinner, 30-15 Rovescio lungo di Sinner. 30-0 Dritto largo di Monfils. 15-0 Attacco di dritto di Sinner. 4-3 Rovescio lungolinea vincente di Monfils. A-40 Ace di Monfils. 40-40 Rovescio in rete di Monfils. 40-30 Rovescio in rete di Sinner. 30-30 Servizio e ...

LIVE Sinner-Monfils 2-0 - ATP Anversa 2019 in DIRETTA : esame di maturità per l'altoatesino che è già avanti di un brek! : A-40 Ace di Monfils. 40-40 Dritto steccato da Sinner. 40-A Dritto vincente di Sinner! 40-40 Ace di seconda di Monfils. 30-40 Dritto deviato dal nastro di Sinner, palla del doppio break! 30-30 Risposta e dritto vincente di Sinner! 15-15 Servizio e dritto vincente di Monfils. 0-15 Gran risposta di Sinner! 2-0 Gran seconda di Sinner! 40-0 Errore dal fondo di Monfils e prima vincente di ...