In piazza contro i comunisti

Berlusconi in piazza con la Lega : “Parlerò dal palco contro governo che attenta a libertà” : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà in piazza il 19 ottobre per partecipare alla manifestazione della Lega contro il governo: "Pensavo di fare una opposizione responsabile, aspettando di vedere i provvedimenti. Poi ho letto del carcere per gli evasori e delle nuove tasse e mi sono deciso: andrò in piazza San Giovanni contro questo governo".Continua a leggere

Francesca Cipriani contro la plastic tax : «Se vale anche per i seni rifatti scendo in piazza» : «Se la 'plastic tax' valesse anche per la plastica utilizzata nella chirurgia estetica scenderei subito in piazza a protestare, farei la rivoluzione. Non deve proprio succedere, dopo le...

Matteo Salvini - la "sorpresina" in piazza sabato prossimo : il primo bombardamento contro Di Maio : L'inizio ufficiale del bombardamento politico contro Luigi Di Maio. Il "discorso del predellino" di Matteo Salvini, sabato prossimo da piazza San Giovanni, sarà il primo passo nella campagna per cacciare Virginia Raggi dal Campidoglio. E attaccare la sindaca M5s di Roma significa minare alle fondame

Berlusconi : "In piazza contro la sinistra che vuole tasse e manette" : Alessandro Sallusti L'ex premier conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma. E rilancia: "Vinciamo le regionali e mandiamo a casa questo governo" "Scendo in piazza contro la sinistra che mette le tasse e vuole spedirci tutti in galera". Intervistato dal direttore Alessandro Sallusti sull'edizione del Giornale, che oggi potete trovare in tutte le edicole, Silvio Berlusconi conferma la sua presenza alla manifestazione di Roma ...

Berlusconi il 19 in piazza contro governo : “Esecutivo del tassa e ammanetta - peggio del ’94” : Silvio Berlusconi sarà in piazza il 19 ottobre alla manifestazione della Lega contro il governo. Per il leader di Forza Italia l'attuale esecutivo è quello del "tassa e ammanetta, tassa e metti in galera: ciascuno di noi sarà nelle mani della sinistra, siamo di fronte a un pericolo ancora maggiore che nel '94".Continua a leggere

Forza Italia scioglie i dubbi : in piazza contro il governo il 19 ottobre con Lega e Fratelli d’Italia : Il centrodestra ritrova l’unità anche in piazza. Forza Italia aderirà alla manifestazione contro il governo del 19 ottobre, a piazza San Giovanni a Roma. A dare il via libera definitivo – dopo settimane di equilibrismi – è stato lo stesso Silvio Berlusconi con una nota in cui invita iscritti, simpatizzanti ed elettori a partecipare. “La politica economica del governo, come emerge dalla nota economica del Def – ...

I Cattolici in piazza contro Papa Francesco : Nel giorno in cui il Papa nomina 13 cardinali, blindando il Consistoro, tra i Cattolici il sentimento comune è la preghiera. Ma anche la confusione, la preoccupazione e il dolore, per «la situazione che sta attraversando la Chiesa». Ieri a Roma sono arrivati da tutta Italia, dai paesi più sperduti del Nord fino al Sud. Singoli fedeli, famiglie intere, gruppi di amici, ma anche qualche sacerdote e gruppetti di suore. Nessun vescovo o cardinale. E ...

Roma - domenica in piazza contro barriere : 0.55 Tutti in piazza a Roma, in occasione della Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche, insieme alla Onlus Fiaba che ha organizzato una manifestazione di fronte la sede del governo, in piazza Colonna. L'obiettivo, spiega il presidente di Fiaba,Giuseppe Trieste "non deve essere quello di creare impianti per persone con disabilità, ma fare in modo che tutte le strutture sportive siano accessibili a tutti cittadini ...

Salvini in piazza contro Raggi - consiglieri 5S bevono mojito : Roma – Il leader della Lega, Matteo Salvini, è in piazza del Campidoglio per partecipare alla manifestazione dei militanti del Carroccio contro la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Accolto dallo striscione ‘#RaggiDimettiti’ e dall’ovazione delle decine di manifestanti, Salvini ha preso il megafono dicendo: “Sarai brava a fare la cuoca, la mamma, l’avvocato, ma fare il sindaco non è il tuo mestiere. È il peggior sindaco degli ultimi trent’anni, si ...

Lega deposita mozione di sfiducia contro Raggi : domani in piazza Campidoglio con Salvini : Roma – Il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Maurizio Politi, ha ufficialmente depositato negli uffici dell’aula Giulio Cesare una mozione di sfiducia nei confronti della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Dopo l’ennesimo disastro sulla città, con le dimissioni dell’intero cda dell’azienda Ama, abbiamo protocollato oggi la mozione di sfiducia al sindaco Raggi”, ha spiegato Politi. “Sui rifiuti il fallimento più grande, culminato con ...

Tor Sapienza - auto in fuga si schianta contro rotatoria piazza De Cupis : Roma – Stanotte a Tor Sapienza, al termine di un inseguimento durato oltre 10 minuti, una macchina in fuga si è schiantata contro la rotatoria di piazza De Cupis. La corsa è cominciata intorno all’una di notte, quando una Volkswagen Golf non si è fermata all’alt imposto da una Volante della Polizia, con il conducente del veicolo che ha accelerato dando il là all’inseguimento con tre auto della Polizia. La Golf, con a ...

Dopo i #gretini dei Fridays for future arrivano i ribelli climatici : "In piazza contro l'estinzione" : Città a rischio di "azioni di disobbedienza civile nonviolenta". I ribelli di Xr "Extinction Rebellion" promettono azioni...

Da solo in piazza contro i cambiamenti climatici : a 12 anni è l’eroe del "Fridays for Future" : Potito è l’unico studente di Stornarella, comune in provincia di Foggia, ad essere sceso in piazza a scioperare seguendo le...

La Spagna in piazza contro la violenza di genere. Ora l’ultradestra di Vox non avrà vita facile : “Oggi (venerdì 20 settembre, ndr) il Comitato femminista di Alicante ha convocato una mobilitazione nazionale contro la violenza machista. Hanno aderito molteplici movimenti, sindacati e partiti”. E mobilitazione è stata. Duecentocinquanta città spagnole, ma anche centri francesi, portoghesi o cittadine situate all’altro capo del mondo sono stati invasi da migliaia di donne pronte a denunciare la violenza di genere, una piaga ...