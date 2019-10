Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Un altro. Ilda luglio, scrive Il. Stavolta è toccato al 27enne americano Patrick Day. Al decimo round contro Charles Conwell in un incontro tra superwelther, Day è andato al tappeto, ha battuto la testa e perso conoscenza. E’ stato qualche giorno in coma, poi ènel reparto di rianimazione di Chicago, dopo aver subito gravi danni cerebrali. Prima di lui, da luglio, è toccato al 28enne russo Maxim Dadashev e al 23enne argentino Hugo Santillan. “Una macabra democrazia del pugno: non fa sconti per età o provenienza, non si è più poveri o più ricchi, nemmeno conta aver disputato tanti o pochi match. Si è soltanto figli del proprio destino e, forse, gente più fragile di quella di un tempo”. Per anni, scrive il quotidiano, la boxe “si è attrezzata per evitare i morti”, ma non è bastato. spesso gli uomini che ruotano attorno a ...

napolista : Il Giornale: terzo #pugile #morto in 3 mesi. Diete sbagliate, incompetenza ed errori - ilNapolista - mrcllznn : RT @carlopiana: @ClickBurger @claudiocerasa @borghi_claudio @cris_cersei @NicolakHQ @VoceIddio @giamma71 Cioè un giornale pubblica una noti… - guffanti_marco : RT @carlopiana: @ClickBurger @claudiocerasa @borghi_claudio @cris_cersei @NicolakHQ @VoceIddio @giamma71 Cioè un giornale pubblica una noti… -