Fatti brutta | non salutare nessuno | i folli messaggi di Roberto a Giulia

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Gabriele LaganàLo Coco, in preda alla gelosia, inviavadai toni forti alla moglie su Whatsapp e Facebook. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato Più che amore puro, sincero e affettuoso, quello cheLo Coco provava per la moglieLazzari era una forma di ossessione estrema e desiderio di controllo e sottomissione totale. Un sentimento malato che di normale aveva praticamente nulla. E così, inevitabilmente, quella falsa e distorta love story si è conclusa nel modo più drammatico possibile. Quando ha saputo che la sua amata voleva lasciarlo,si è avventato contro la donna che dichiarava di amare e l’ha strangolata senza pietà. Perché se lui non poteva averla, allora nessun altro doveva godere della sua compagnia. Eppure i medici erano riusciti nell’impresa di rianimare. Ma i danni cerebrali dovuti all’assenza di ossigeno ...

