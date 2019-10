Dramma in A25 | camionista si ferma per un guasto | travolto e ucciso da un collega

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La tragedia tra i caselli di Aielli–Celano e Avezzano, nel territorio del comune di Pescina. in provincia dell'Aquila. La vittima è unpugliese di 61 anni che era sceso dal mezzo per uned è statoda un altro tir che viaggiava sulla stessa corsia in direzione Roma. Il tratto è rimasto chiuso per diverse ore.