Battute? Non pervenute

(Di venerdì 18 ottobre 2019)? Le notizie, le curiosità e i fatti della giornata commentati da un manipolo di ‘battutisti’ che, seduti ad un lungo tavolo ad effetto bancone, interagiscono tra di loro a colpi – tremendi più che mortali – di freddure e mini monologhi. Questo è?, il programma in onda dal martedì al venerdì in seconda serata su Rai 2. L’intento di proporre qualcosa di inedito è lodevole quanto l’idea che ha generato il format, perché in tv spesso le notizie si danno ma non si commentano. Il problema, dal quale? non può prescindere, sono proprio le. In queste prime puntate gli umoristi – chi più, chi meno – strappano più sbadigli che risate (vedere, per credere, le facce del pubblico presente in studio), con interventi spesso ‘estranei’ alla notizia in questione, rendendo il tutto una estenuante caccia ...

