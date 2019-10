Perde la sua bambina e quello che fa il suo datore di lavoro è vergognoso

Orban Perde Budapest - incassa la sua prima sconfitta elettorale : Viktor Orban subisce la prima sconfitta elettorale dall’inizio della sua ascesa al potere. L’opposizione ungherese riparte dalla vittoria di Budapest e torna a sperare, dopo aver costruito un cartello unitario che nelle amministrative ha sfidato quasi ovunque nel Paese il candidato del premier.Cruciale e simbolica, la vittoria a Budapest, dove l’ecologista di sinistra Gergely Karacsony, candidato del centrosinistra è al ...

Vende la sua auto per pagare un costoso intervento al cane malato : «Sarei devastato se dovessi Perderlo» : Mette la sua automobile in vendita per potersi permettere le cure per il cane. Randy Etter ha un legame molto forte con Gemini, al punto che non avrebbe mai lasciato che potesse succedergli qualcosa di male. Quando è stato necessario affrontare delle importanti spese mediche per lui, non ha esitato e ha preferito Vendere la sua auto per aiutarlo. Il pit bull e la figlia di Randy hanno iniziato a giocare con una bottiglia di plastica, ma dopo ...

Tina Cipollari - la sua sfida con la bilancia : “Ecco quanto devo Perdere entro Natale” : E brava Tina! Questa faccenda della dieta, bisogna dirlo, l’ha presa davvero sul serio! E pensare che abbiamo sempre pensato che Uomini e Donne è solo un salotto televisivo utilizzato – anche – per cercare l’amore e invece sta diventando uno spazio dedicato al benessere grazie a Tina Cipollari. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, che tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre per lasciare spazio al finale ...

Temptation Island Vip - entrano Alex Belli e Delia Duran : raptus di Mila Suarez - Perde il controllo : Maria De Filippi ha deciso di colmare il vuoto lasciato a Temptation Island Vip dalle coppie che hanno prematuramente abbandonato il format in onda su Canale 5, e lo farà con la coppia Alex Belli e Delia Duran. I due approderanno in Sardegna nel corso della prossima puntata, ma già l'ex del 36enne M

Morto Fernando Ricksen - l’ex campione dei Rangers Perde la sua partita contro la Sla : La Sla si porta via un’altra stella del calcio. Per anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Az Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, ha combattuto la partita contro la sclerosi laterale amiotrofica: a dare il triste annuncio mercoledì mattina sulle pagine social è stato il club scozzese con il quale l’ex calciatore aveva giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali. ...

"L'uomo Perde sempre se la sua avversaria è una macchina violenta" - : Francesca Amé Diventa una mostra la sceneggiatura visiva del regista per il film «Red Cars» mai realizzato David Cronenberg, che manipolatore. Siamo al Mac di Lissone, Brianza piena. La Ferrari, che ancora esulta per la vittoria di domenica scorsa e celebra i 90 anni della scuderia, si prepara per il Gran Premio di Monza: c'è profumo di epica, ma Cronenberg, si sa, preferisce modellare incubi. E qui, nelle sale del Museo di Arte ...

Crisi di governo : Salvini “Merkel Perde a casa sua e impone esecutivo” : Crisi di governo: Salvini “Merkel perde a casa sua e impone esecutivo” Giunti ai primi di settembre, la Crisi di governo sembra essere finalmente passata. L’accordo tra PD e M5S è ormai in dirittura d’arrivo: mancano solo il voto su Rousseau, il nodo della vicepresidenza e il totoministri. Sui programmi sembra che non ci siano particolari problemi, anche se rimangono pendenti le discussioni sul taglio dei parlamentari (e relativa ...